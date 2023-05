Disebut Menua, Tamara Bleszynski Kebanjiran Endorse Operasi Plastik

Jakarta, Beritasatu.com - Tamara Bleszynski mengaku kebanjiran endorsement untuk melakukan operasi plastik dari beberapa klinik kecantikan.

Lantaran tampil dengan wajah terlihat menua dan disebut warganet mirip Mpok Atiek dalam akun media sosialnya. Hal itu diungkapkan mantan istri Mike Lewis itu dalam akun media sosialnya yang dikutip Beritasatu.com, Jumat (26/5/2023).

"Wahhh…makasih yah, karena berita viral aku menua…jadi banyak yg mau endorse aku untuk Operasi Plastik Gratis," tulis Tamara dalam akun media sosialnya.

Tamara mengaku berterima kasih atas tawaran-tawaran yang diberikan kepadanya. Namun demikian, dirinya hingga kini masih belum bisa menerima tawaran tersebut dan masih percaya dirinya masih tetap cantik seperti dahulu meskipun kini usianya telah menginjak 48 tahun.

"Thank you banget yah. Tapi aku belum mau, mungkin suatu saat nanti…mungkin yah. But, thank you so much for the kind offer," lanjut Tamara Bleszynski.

Tamara juga menyatakan hingga saat ini dirinya masih bahagia dengan kehidupan sederhananya kini di Bali. Dirinya merasa yakin bahwa dalam setiap kehidupan pasti ada pasang surutnya.

"Sepertinya Kebahagiaan itu tidak abadi, pasang surut. Bagaimana bisa bahagia, bila bahagia tidak abadi. Sepertinya Kebahagiaan dan kesenangan sebelas duabelas juga pasang surut. Tiada senang abadi. Untuk menjaga Keseimbangan, perlu adanya Rasa Syukur yg luar biasa juga pemahaman yg mendalam bahwa segala adalah Sementara. Jadi, di ketidak abadian kita tetap seimbang," tandas Tamara Bleszynski.

