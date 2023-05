Jakarta, Beritasatu.com - Nama Miley Cyrus pastinya sudah tidak asing lagi bagi pencinta musik. Terlebih lagi, belum lama ini Miley Cyrus mengeluarkan lagu yang berjudul Flowers. Meski sudah dirilis sejak 31 Januari lalu, lagu ini masih menjadi favorit banyak orang. Simak lirik lagu Flowers Miley Cyrus beserta terjemahannya.

Lagu ini merupakan lagu yang masuk ke dalam album bertajuk “Endless Summer Vacation” yang dirilis pada 10 Maret lalu. Banyak yang menduga lagu Flowers diciptakan untuk mengenang hubungan Miley dengan Liam Hemsworth. Flowers telah ditonton sebanyak 448 juta views di YouTube milik Miley Cyrus. Bahkan, Flowers menjadi video klip terpopuler nomor 21 di dunia.

Makna lagu ini menceritakan tentang Miley Cyrus yang ingin menegaskan hidupnya akan baik-baik saja meski tanpa kehadiran pria. Selain itu, Miley juga ingin memberitahu bahwa dia bisa mencintai dirinya sendiri lebih baik dari orang lain. Berikut lirik lagu Flowers Miley Cyrus beserta terjemahannya.

Lirik Lagu Flowers

We were good, we were gold

Kind of dream that can't be sold

We were right 'til we weren't

Built a home and watched it burn

[Pre-Chorus]

Mmm, I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie

Started to cry, but then remembered I

[Chorus]

I can buy myself flowers

Write my name in the sand

Talk to myself for hours

Say things you don't understand

I can take myself dancing

And I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than you can

[Post-Chorus]

Can love me better, I can love me better, baby

Can love me better, I can love me better, baby

[Verse 2]

Paint my nails cherry red

Match the roses that you left

No remorse, no regret

I forget every word you said

[Pre-Chorus]

Ooh, I didn't wanna leave, baby, I didn't wanna fight

Started to cry, but then remembered I

[Chorus]

I can buy myself flowers

Write my name in sand

Talk to myself for hours, yeah

Say things you don't understand

I can take myself dancing, yeah

I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than you can

[Post-Chorus]

Can love me better, I can love me better, baby

Can love me better, I can love me better, baby

Can love me better, I can love me better, baby

Can love me better, ooh, I

[Bridge]

I didn't wanna leave you, I didn't wanna fight

Started to cry, but then remembered I

[Chorus]

I can buy myself flowers (Uh-huh)

Write my name in the sand

Talk to myself for hours (Yeah)

Say things you don't understand

I can take myself dancing (Yeah)

I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than

Yeah, I can love me better than you can

[Post-Chorus]

Can love me better, I can love me better, baby (Uh)

Can love me better, I can love me better, baby (Than you can)

