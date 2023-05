Dikabarkan Renggang dengan Boy William, Ini Penjelasan Ayu Ting Ting

Jakarta, Beritasatu.com - Pedangdut Ayu Ting Ting memang terus digosipkan kedekatannya dengan aktor dan presenter Boy William. Keduanya kerap mengumbar kemesraan di beberapa momen yang diunggah melalui media sosialnya masing-masing yang membuat warganet pun mengasumsikan keduanya kini memiliki hubungan yang spesial lebih dari seorang teman.

Namun belakangan, keduanya sudah tak lagi jalan bersama dan memamerkan kemesraan yang biasa dilakukannya. Sehingga banyak yang mengasumsikan keduanya kini sudah tak lagi bersama.

Hal itu dibantah oleh pemilik nama Ayu Rosmalina itu saat dijumpai di kawasan Depok, Sabtu (27/5/2023).

"Ah sapa bilang merenggang, saya sama Boy baik-baik saja kok. Masa iya harus sebar-sebar (kemesraan) terus," ungkap Ayu.

Pelantun tembang “Salah Alamat” ini menyatakan, kemesraan yang dijalaninya bersama Boy William memang tak harus selalu dipublikasikan melalui media sosialnya.

"Kita masih sama-sama saling kasih kabar kok, kalau ditanya kenapa enggak bareng kan memang enggak harus selalu bareng karena kan punya kerjaan masing-masing. Tapi kalau masalah komunikasi kita kan terus," tegasnya.

Ayu Ting Ting tak berkomentar banyak saat ditanya tentang status keduanya. Meski beredar di publik keduanya telah menjalani hubungan pacaran sejak November 2022 lalu.

"No coment ah kalo itu," elak Ayu.

Sebelumnya, Boy menyatakan bahwa Ayu dan keluarganya memang dekat, terlebih ibu dan neneknya menyukai sosok ibu satu anak itu. Meskipun demikian, Keluarga Boy menyatakan butuh pemikiran dalam bila memang mereka ingin serius menjalani hubungan sampai jenjang pernikahan.

"Mama tuh sayang sama semua orang, sudah kenalin ke keluarga, dia orangnya easy going gitu dan everybody in my family kita sayang sama Ayu. Tapi Oma aku mah orangnya yang penting akunya nyaman, keluarga ku semuanya yang penting anaknya nyaman dulu, tapi memang yang namanya orang tua disuruh mikir berulang kali apapun itu, baik Ayu maupun mantan sebelumnya, dipikir dulu nanti kenapa-kenapa. Orang tuaku kan divorce jadi mereka was-was aja takut anaknya terjadi siklus yang sama," tandasnya.

