Geser Jungkook, Jimin BTS Pecahkan Rekor Dunia Guinness untuk Debut Solo

Jakarta, Beritasatu.com - Jimin BTS berhasil menggeser rekannya, Jungkook karena berhasil memecahkan rekor dunia debut solo. 2023 ini merupakan tahun yang sangat besar bagi Jimin BTS sejak diumumkan sebagai duta rumah terbaru Tiffany&Co.

Jimin berhasil memecahkan rekor dunia Guinness untuk debut solonya hanya dalam waktu sangat singkat. Mengutip laman Koreaboo, Senin (29/5/2023), selama bertahun-tahun, artis K-Pop telah memecahkan rekor yang dibuat oleh Guinness. BTS telah mencetak banyak rekor untuk perilisan musik mereka sebagai grup, termasuk beberapa dalam satu tahun.

BACA JUGA Lirik Lagu Vibe dari Taeyang feat Jimin BTS Beserta Terjemahannya

Pada 22 Mei 2023 lalu, Jimin mencapai satu miliar streaming kolektif di Spotify. Sementara banyak artis telah mencapai pencapaian itu, Jimin mencapai pencapaian yang mengesankan ini hanya 393 hari setelah debut solonya di platform tersebut.

Advertisement

Dengan prestasi ini, ia menjadi artis K-Pop pria solo tercepat yang memecahkan rekor yang dibuat oleh pemegang sebelumnya yakni Jungkook BTS! Jungkook mencetak rekor dua bulan sebelumnya, mencapai satu miliar streaming setelah 409 hari.

BACA JUGA Jimin BTS Bakal Rilis Album Solo, Begini Tanggapan Agensi

Menurut Guinness, lagu artis yang paling banyak diputar adalah "With You" (230,6 juta streaming) dan "Like Crazy" (181,4 juta streaming), yang secara langsung menghubungkan pencapaiannya dengan perilisan Face.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan