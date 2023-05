Temukan Gaya Mewahmu Saat Pre-wedding

Jakarta, Beritasatu.com - Pernikahan merupakan tujuan akhir dari masa lajang setelah menemukan pasangan hidup yang diidam-idamkan. Namun sebelum menggelar pesta pernikahan, biasanya kedua calon pengantin melakukan foto pre-wedding untuk mengabadikan momen sebelum mereka menikah.

Tak hanya disimpan, foto pre-wedding biasanya juga akan dipajang di acara pernikahan atau bisa juga dicetak sebagai undangan. Mengingat biaya pernikahan yang tidak sedikit, kamu bisa mengalokasikan dana seminim mungkin untuk pre-wedding. Pre-wedding bisa dilakukan secara simpel tapi tetap terlihat romantis dan elegan. Jika kamu sedang melakukan persiapan pernikahan dan ingin melakukan pre-wedding, beberapa inspirasi konsep berikut ini bisa kamu adopsi.

Foto Pre-Wedding dengan Nuansa Hitam

Warna putih dan cerah memang identik dengan pernikahan. Namun, jika kamu ingin memberikan kesan berbeda, kamu dan pasangan bisa menggunakan outfit berwarna hitam. Gunakan juga makeup yang lebih menonjol untuk memberikan kesan glamor. Dengan lokasi yang unik dan properti yang minim, tetap mampu menghasilkan foto pre-wedding yang indah, lho.

Untuk menambah kesan mewah, kamu bisa menambahkan perhiasan berlian koleksi Frank & co. yakni Frank Peony Pendant.

Advertisement

Kamu juga bisa menambahkan gelang berlian dari koleksi Frank & co. Peony Bangle yang super elegan ini. Selain model kalung, gelang juga bisa mencuri fokus saat dilakukan pemotretan pre-wedding. Desain unik yang melingkar di pergelangan, bisa memberikan kesan ramping pada tubuh keseluruhan.

Kesan Vintage

Untuk menghemat biaya, konsep vintage bisa dilakukan di semi outdoor misalnya di teras rumah, yang bisa memberikan kesan lebih classic. Kamu bisa menambahkan properti seperti bouquet bunga dan juga berpose candid saat sedang menari dengan pasangan untuk menambah sentuhan manis.

Agar penampilanmu semakin sempurna, padukan dengan koleksi Carisse dari Frank & co. Carisse menggunakan material berlian frank fire sebagai material utama yang memberikan sentuhan yang berbeda, dengan nama yang memiliki arti anggun. Koleksi “Carisse” ini terdiri dari 3 jewellery sets, yang terdiri dari necklace, pendant, earrings, bangle, dan ladies ring.

Semua koleksi perhiasan dari Frank & co. bisa kamu dapatkan di gerai-gerai Frank & co. yang terdapat di seluruh Indonesia dan di website resmi Frank & co. Sedangkan koleksi lain yang bakal bikin kamu tak bisa berpaling, bisa kamu lihat di Instagram Frank & co. di sini.

Nah, itulah inspirasi foto pre-wedding yang tentunya akan memberikan kesan manis pada kamu dan pasangan.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan