Trending! Lirik Lagu Doxa Secret Number Beserta Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com - Secret Number baru saja melangsungkan comeback dengan merilis lagu yang berjudul Doxa. Grup dari Dita Karang cs ini memang sedang digandrungi penggemar khususnya dari Indonesia. Maka dari itu, lagu Doxa menjadi angin segar bagi para Lockey untuk mendengarkan lagu mereka. Ini lirik lagu Doxa Secret Number beserta terjemahannya.

Grup asuhan Vine Entertainment ini resmi merilis mini album keenam mereka yang bertajuk “DOXA”. Diketahui, mini album ini terdiri dari dua lagu yakni Doxa sebagai lagu utama dan juga Beautiful one. Menariknya, lagu Beautiful One dibuat untuk para penggemar mereka atau Lockey.

Lagu Doxa yang baru dirilis pada 24 Mei lalu ini telah ditonton lebih dari satu juta views di YouTube official milik Secret Number, dan menempati trending nomor 3 untuk YouTube for music. Selain itu, makna lagu dari Doxa yakni tentang gambaran kisah cinta mengerikan di mana pertemuan dan perpisahan menjadi terus berulang tanpa akhir. Tanpa berlama-lama, ini lirik lagu Doxa Secret Number beserta terjemahannya.

Lirik Lagu Doxa

[Intro]

Hey, poison, no doubt I'm drinkin' up

(Woo, woo)

Poison like your love, I can't stop

(Woo, woo)

[Verse 1]

Neon machi beautiful monster

Dok halsurok nan deo tamhae

Ppyeotsokkkaji mullindeut kkwak japyeo

Neowa nan kkeuteopsi on and off, ya

True, true

Mwoga matgo teullinji

Do, do

Moreugo deo deurikyeo fake

Jogeumssik neukkyeojyeo madness

Deo nalttwieo wanjeonhi huk nakkyeo neol boni

[Pre-Chorus]

Bulge muldeun kkochip cheoreom peojineun hwansange

Gajil su eomneun neoreul

(Woah, ah, ah)

Banbokdoen apeum, hansungane sarajin geopum

Beoseonal suga eopseo nan

[Chorus]

Dokboda deo dokan lo, lo-lo-lo-love

Ppajyeodeureo

Domangchiryeo halsurok wiheomhae

Nae simjangeun no, no, no, no, no

Jungdokdwae deo

Nun ape geu nuga mworageon

Seupgwancheoreom salmyeosi

[Refrain]

Your love is just like a poison

Dansume deurikyeo

(Woo, woo)

Naega wonhan

Poison, no doubt I'm drinkin' up

(Woo, woo)

[Verse 2]

Yeah, you're bad, bad dogeul pumeun doksa

Geuman ppaeppae jom ppaeji malgo moyeo

Eodil gado tto nege jungdokdoeji

I get it, I kill it, bang hanbange jugiji

Nan neoreul samkyeotji

Baby, feel that heat down on my knees

Daeumeun eopji begging you, please

Ppalgake hot han N (aen) tto neobakke eopji

I'm the Sgeuk jaseokcheoreom neodo kkeulligetji ah

[Pre-Chorus]

Jinsilgwa geojit saieseo meoreojin jinsim

Beoseonal suga eopseo nan

[Chorus]

Dokboda deo dokan lo, lo-lo-lo-love

Ppajyeodeureo

Domangchiryeo halsurok wiheomhae

Nae simjangeun no, no-no-no-no

Jungdokdwae deo

Nun ape geu nuga mworageon

Seupgwancheoreom salmyeosi

[Refrain]

Your love is just like a poison

(Yeah, yeah, yeah, yeah, yah yah, ah)

Ijen kkeuneonael ttae

(Woah, woah, woah, woah, woah, uh)

Neo ttaeme jugeoga deo pillyohae

[Bridge]

Kkeunimeopsi yeolmanghadeut taneun simjangkkaji

Ppajyeodeulge haneun poison

I feel like dancing all night

Can't stop wanting you

Oh, oh yeah, for you, yeah, for you

[Chorus]

Dokboda deo dokan lo, lo-lo-lo-love

Nal himdeulge

Neoneun ttaeron sseujiman dalkomhae

Chamjimothae neo, no-no-no-no

Buranhae deo

Nun ape geu nuga mworageon

Deo dokage kkeuneonae

[Refrain]

Your love is just like a poison

Dansume deurikyeo

(Woo, woo)

Naega wonhan

Poison, no doubt I'm drinkin' up

(Woo, woo)

