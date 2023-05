Jakarta, Beritasatu.com - “¿Qué voy a hacer?, je ne sais pas” meski tidak paham liriknya, tetapi pasti banyak dari kalian yang pernah mendengar penggalan lirik lagu Prancis tadi. Itu adalah sepenggal lirik lagu Me Gustas Tu dari Manu Chao.

Lagu tersebut belakangan ini ramai dijadikan video backsound di TikTok yang menunjukkan video-video pria dan wanita yang awalnya tidak suka menjadi suka. Itu karena judul lagunya, yakni Me Gustas Tu, punya makna sama dengan “I like you” atau dalam bahasa Indonesia berarti “Aku menyukaimu”.

Lagu Me Gustas Tu adalah lagu milik penyanyi asal Prancis, Manu Chao. Meski viral belum lama ini, tetapi lagu yang ada dalam album bertajuk “Próxima Estación: Esperanza” ini sebenarnya sudah dirilis sejak 2001.

Simak lirik lagu Prancis Me Gustas Tu milik Manu Chao di bawah ini.

Lirik Lagu Me Gustas Tu Manu Chao

¿Qué horas son, mi corazón?

Te lo dije bien clarito

Permanece a la escucha

Permanece a la escucha

Doce de la noche en La Habana, Cuba

Once de la noche en San Salvador, El Salvador

Once de la noche en Managua, Nicaragua

Me gustan los aviones, me gustas tú

Me gusta viajar, me gustas tú

Me gusta la mañana, me gustas tú

Me gusta el viento, me gustas tú

Me gusta soñar, me gustas tú

Me gusta la mar, me gustas tú

¿Qué voy a hacer?, je ne sais pas

¿Qué voy a hacer?, je ne sais plus

¿Qué voy a hacer?, je suis perdu

¿Qué horas son, mi corazón?

Me gusta la moto, me gustas tú

Me gusta correr, me gustas tú

Me gusta la lluvia, me gustas tú

Me gusta volver, me gustas tú

Me gusta marihuana, me gustas tú

Me gusta Colombiana, me gustas tú

Me gusta la montaña, me gustas tú

Me gusta la noche (me gustas tú)

¿Qué voy a hacer?, je ne sais pas

¿Qué voy a hacer?, je ne sais plus

¿Qué voy a hacer?, je suis perdu

¿Qué horas son, mi corazón?

Doce, un minuto

Me gusta la cena, me gustas tú

Me gusta la vecina, me gustas tú (Radio Reloj)

Me gusta su cocina, me gustas tú (una de la mañana)

Me gusta camelar, me gustas tú

Me gusta la guitarra, me gustas tú

Me gusta el reggae, me gustas tú

¿Qué voy a hacer?, je ne sais pas

¿Qué voy a hacer?, je ne sais plus

¿Qué voy a hacer?, je suis perdu

¿Qué horas son, mi corazón?

Me gusta la canela, me gustas tú

Me gusta el fuego, me gustas tú

Me gusta menear, me gustas tú

Me gusta La Coruña, me gustas tú

Me gusta Malasaña, me gustas tú

Me gusta la castaña, me gustas tú

Me gusta Guatemala, me gustas tú

¿Qué voy a hacer?, je ne sais pas

¿Qué voy a hacer?, je ne sais plus

¿Qué voy a hacer?, je suis perdu

¿Qué horas son, mi corazón?

¿Qué voy a hacer?, je ne sais pas

¿Qué voy a hacer?, je ne sais plus

¿Qué voy a hacer?, je suis perdu

¿Qué horas son, mi corazón?

¿Qué voy a hacer?, je ne sais pas

¿Qué voy a hacer?, je ne sais plus

¿Qué voy a hacer?, je suis perdu

¿Qué horas son, mi corazón?

¿Qué horas son, mi corazón?

¿Qué horas son, mi corazón?

¿Qué horas son, mi corazón?

¿Qué horas son, mi corazón?

¿Qué horas son, mi corazón?

Cuatro de la mañana

A la bin, a la ban, a la bin-bon-bam

A la bin, a la ban, a la bin-bon-bam

Obladí obladá obladí-da-da

A la bin, a la ban, a la bin-bon-bam

Radio reloj

Cinco de la mañana

No todo lo que es oro brilla

Remedio chino e infalible

