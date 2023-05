Jakarta, Beritasatu.com - Lirik lagu People Of The Pride wajib juga dihafalkan karena kemungkinan besar akan dibawakan Chris Martin dkk di konser Coldplay Jakarta bulan November mendatang. Ini lirik lagu People Of The Pride Coldplay.

Seperti diketahui, Coldplay akan menggelar konser perdana mereka di Indonesia pada 15 November 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meskipun konsernya masih sekitar enam bulan lagi, tetapi penggemar sudah harus menghafalkan lagu-lagu Coldplay supaya bisa sing along bareng di konser.

Salah satu lagu yang kemungkinan akan dibawakan Coldplay adalah People Of The Pride. Lagu yang berasal dari album “ Music of the Spheres” yang dirilis pada 2021 ini menyampaikan pesan yang mendalam.

Pasalnya lirik lagu People Of The Pride menyampaikan pesan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjadi dirinya sendiri, baik mereka berkulit hitam atau putih, pendek atau tinggi, kekar atau kurus, semua orang harus bangga dengan dirinya.

Advertisement

Ini lirik lagu People Of The Pride Coldplay lengkap dengan artinya.

BACA JUGA Lirik Lagu Up&Up Coldplay Ajak Pendengar untuk Bangkit meski Diadang Kesulitan

Lirik Lagu People Of The Pride Coldplay

People on the left

People on the right

Got a lion inside

People of the pride

Let's go

There's a man who swears he's God

Unbelievers will be shot

There's a man who walks around

Like he owns the fucking lot

There's a man who takes his time

From his homemade cuckoo clock

And he makes us march around it

Ticktock, ticktock, ticktock

There's a crocodile cross-eyed

There's a turning of the tide

We're no longer going to fight for

Some old crook and all his crimes

There's a sewing up of rags

Into revolution flags

Got to stand up to be counted

Be an anthem for your time

It's just work

It's just work, it's not easy

And we could all be blown apart

But heaven is a fire escape

You try to cling to in the dark

It's just work, believe me

Still my beating heart

We'll all be free to fall in love

With who we want, and say

Yeah (yeah), yeah (yeah), ooh-ooh

Yeah (yeah)

People of the pride

Go

Arti Lirik Lagu People Of The Pride Coldplay

Orang golongan kiri

Orang golongan kanan

Punya singa di dalam diri

Orang-orang dengan kebanggaan

Ayo, pergi

Ada manusia yang bersumpah dia adalah Tuhan

Yang tidak percaya akan ditembak

Ada manusia yang berjalan di sekitar

Seperti dia yang punya tanah sial itu

Ada manusia yang mengambil waktunya

From his homemade cuckoo clock

Dari jam ayam buatannya

Dan dia membuat kita berbaris disekitarnya

Tik-tok, tik-tok, tik-tok

Ada air mata buaya

Ada arus balik

Kita tidak lagi akan berjuang

Beberapa penjahat tua dan semua kejahatannya

Ada jahitan kain

Menjadi bendera revolusi

Got to stand up to be counted

Berdirilah

Jadi lagu kebangsaan untuk waktumu

Ini hanya pekerjaan

Ini hanya ciptaan, ini tidak mudah

Dan kita semua bisa hancur berantakan

Dan surga adalah pelarian dari api

Kau mencoba berpegang pada kegelapan

Ini hanya ciptaan, percaya padaku

Selama jantungku berdetak

Kita semua bebas untuk jatuh cinta

Dengan siapa kita ingin dan katakan

Ya,ya,ya

Orang-orang dengan kebanggaan

Majulah

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan