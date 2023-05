Lirik Lagu I Wanna Be Yours yang Dibawakan Artic Monkeys

Jakarta, Beritasatu.com - Arctic Monkeys memang sudah selesai menggelar konser di Indonesia. Namun lagu-lagunya tentu masih didengarkan hingga saat ini. Misalnya lagu I Wanna Be Yours.

I Wanna Be Yours merupakan lagu ciptaan sang vokalis Arctic Monkeys, Alex Turner, yang dirilis pada 2013. Lagu ini merupakan salah satu lagu dalam album “AM”.

Lirik lagu I Wanna Be Yours bercerita tentang seseorang yang ingin melakukan apa pun agar bisa dekat dan dibutuhkan sang pujaan hati. Dengan kata lain, seseorang itu sangat ingin menjadi kekasih dari pujaan hatinya itu.

Lirik Lagu I Wanna Be Yours Arctic Monkeys

I wanna be your vacuum cleaner

Breathing in your dust

I wanna be your Ford Cortina

I will never rust

If you like your coffee hot

Let me be your coffee pot

You call the shots, babe

I just wanna be yours

Secrets I have held in my heart

Are harder to hide than I thought

Maybe I just wanna be yours

I wanna be yours

I wanna be yours

Wanna be yours

Wanna be yours

Wanna be yours

Let me be your 'leccy meter

And I'll never run out

Let me be the portable heater

That you'll get cold without

I wanna be your setting lotion

Hold your hair in deep devotion (I'll be)

At least as deep as the Pacific Ocean

Now I wanna be yours

Secrets I have held in my heart

Are harder to hide than I thought

Maybe I just wanna be yours

I wanna be yours

I wanna be yours

Wanna be yours

Wanna be yours

Wanna be yours

Wanna be yours

Wanna be yours

Wanna be yours

Wanna be yours

Wanna be yours

I wanna be your vacuum cleaner (Wanna be yours)

Breathing in your dust (Wanna be yours)

I wanna be your Ford Cortina (Wanna be yours)

I will never rust (Wanna be yours)

I just wanna be yours (Wanna be yours)

I just wanna be yours (Wanna be yours)

I just wanna be yours (Wanna be yours)

