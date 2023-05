Cedera Pergelangan Kaki, Johnny Depp Batal Manggung Bareng Alice Cooper dan Joe Perry

Los Angeles, Beritasatu.com – Aktor yang juga musisi rock Johnny Depp mengumumkan, ia batal manggung dengan grup bandnya Hollywood Vampires setelah mengalami cedera patah tulang pergelangan kaki.

Johnny Depp sebelumnya dijadwalkan untuk bermain di New Hampshire, Boston dan New York dalam beberapa minggu mendatang dengan bandnya, Vampire Weekend. Pertunjukan itu telah dijadwalkan ulang.

Bintang berusia 59 tahun itu telah mengunggah ke media sosial untuk mengungkapkan berita tentang cederanya dan untuk mengkonfirmasi tanggal yang dijadwalkan ulang untuk tur Hollywood Vampires di AS.

Johnny Depp, yang bermain di band bersama Alice Cooper dan Joe Perry (Aerosmith) serta Matt Sorum (Guns N Roses), menulis di Instagram: "Teman-teman terkasih, saya minta maaf untuk mengatakan bahwa saya telah mematahkan pergelangan kaki saya, yang merupakan hambatan!!! antara Cannes dan Royal Albert Hall keadaan menjadi lebih buruk daripada lebih baik. Beberapa profesional medis sangat menyarankan agar saya menghindari semua aktivitas untuk saat ini dan sayangnya saya tidak dapat melakukan perjalanan saat ini”.

Ia melanjutkan. "Untuk itu, orang-orang dan saya sangat menyesal merindukan Anda di New Hampshire, Boston, dan New York, tetapi jangan takut, saya berjanji kami akan menghadirkan pertunjukan yang luar biasa untuk Anda semua di Eropa dan memberikan yang terbaik dari kami ke Pantai Timur. nanti musim panas ini dan menebus mereka yang telah membayar untuk pertunjukan itu!!!

"Sekali lagi, permintaan maaf yang tulus. All my love and respect... JD x (sic)"

Johnny Depp selanjutnya mengonfirmasi jadwal tur ulang pada akhir Juli.

Sementara itu, kabar tersebut juga telah diumumkan di akun Instagram Hollywood Vampires.

Band tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Kami sedih untuk berbagi bahwa Hollywood Vampires akan menjadwal ulang tiga tanggal tur AS kami minggu mendatang. Johnny telah mengalami cedera yang menyakitkan pada pergelangan kakinya setelah penampilannya baru-baru ini dan telah disarankan oleh dokternya untuk tidak melakukannya. untuk bepergian. Dia sangat terpukul oleh pergantian peristiwa ini, tetapi berharap untuk beristirahat sehingga keempat Vampir dapat memberikan yang terbaik untuk tur di Eropa."

