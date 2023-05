Siap Kerja Lagi demi 3 Anak, Inara Rusli Tak Lagi Tangisi Rumah Tangganya dengan Virgoun

Jakarta, Beritasatu.com - Ina Rusli tak lagi menangisi biduk rumah tangganya bersama Virgoun yang kini hampir karam. Bahkan Inara mengaku siap kembali bekerja demi membiayai kebutuhan tiga anaknya.

Hal itu diungkapkan Inara Rusli saat dijumpai di Kawasan Koja, Jakarta Utara, Selasa (30/5/2023).

"Aku sudah tidak nangis lagi, buat apa. Sekarang waktunya kerja buat anak, buat biaya sekolah, kursus, makan anak-anak. Aku harus move on harus produktif self approval, self improvement, berdayakan diri lagi, kembangkan skill diri lagi, semua demi anak-anakku," ungkap Inara Rusli.

BACA JUGA Digugat Cerai Virgoun, Inara Rusli Akui Siap Jadi Janda

Advertisement

Inara mengaku tidak trauma dengan pernikahan dan siap membuka hati bila nanti sudah dinyatakan berpisah dengan Virgoun.

"Aku kan juga manusia biasa, siapa sih yang tidak mau buka hati lagi. Banyak yang sekarang sudah deketin, tetapi aku tidak mau gegabah dan pastinya harus selektif," ungkap Inara.

Inara juga kini telah meminta bantuan saran dari Ustaz Derry Sulaiman untuk pendamping hidupnya nanti bila sudah bercerai dari vokalis grup band Last Child itu.

"Urusan itu (jodoh) aku sudah serahkan Ustaz Derry semua," terang Inara.

Dia pun berharap bisa membuka komunikasi dengan Virgoun untuk bisa mempercepat proses persidangan cerainya.

BACA JUGA Berbalik, Kini Inara Rusli yang Gugat Cerai Virgoun

"Harapannya bisa berkomunikasi biar cepat selesai, dan buat aku semua yang terjadi sekarang adalah takdir Allah yang harus aku jalani. Dan aku siapa pun yang nantinya terjadi," tandasnya.

Virgoun dan Inara Rusli hari ini akan menjalani sidang perdana perceraiannya dengan mengagendakan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan