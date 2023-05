Ada Berapa Post-Credit Scene dalam Spider-Man: Across the Spider-Verse?

Jakarta, Beritasatu.com - Spider-Man: Across the Spider-Verse mulai tayang perdana di bioskop Indonesia pada Rabu (31/5/2023). Penayangan ini lebih cepat dari peluncuran di Amerika Serikat.

Layaknya film yang diadapatsi dari komik Marvel lainnya, apakah ada dan berapa post-credit scene dari Spider-Man: Across the Spider-Verse? Ya, post-credit scene memang menjadi salah satu ciri khas dari film-film Marvel Cinematic Universe (MCU).

Biasanya adegan tambahan tersebut akan menjadi petunjuk dari film berikutnya. Tak jarang pula post-credit scene dalam film MCU yang hanya bermaksud meledek para penonton yang rela menunggu hingga kredit berakhir.

Sekadar mengingatkan, film pendahulunya, Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) memiliki post-credit scene yang unik. Adegan itu juga menjadi petunjuk dari film kedua Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Dalam post-credit scene Spider-Man: Into the Spider-Verse, Miguel O'Hara alias Spider-Man 2099 memanfaatkan gelang canggih untuk berpindah ke semesta lain. Ia lalu menuju Earth-67 dan bertemu dengan Spider-Man di era itu. Lalu adegan saling tunjuk yang menjadi momen ikonik dari serial TV Spider-Man 1967 pun terjadi antara Miguel dan Spider-Man.

Spider-Man 2099 sendiri menjadi salah satu dari 280 Spider-Man yang kembali muncul dan menjadi salah satu karakter utama di Spider-Man: Across the Spider-Verse. Lalu, apakah Across the Spider-Verse memiliki post-credit scene seperti pendahulunya?

Ternyata Spider-Man: Across the Spider-Verse tidak memiliki post-credit scene. Setelah kredit visual yang menampilkan pemeran dan beberapa sosok di balik layar dalam film, maka hanya akan ada keterangan bahwa Miles Morales akan kembali di film ketiga, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Sony sendiri memang telah mengonfirmasi film ketiga itu yang rencananya dirilis 2024.

Kredit lalu berlanjut menampilkan para pemeran suara dan tokoh-tokoh di balik layar dari film dengan anggaran US$ 100 juta itu. Tidak ada adegan lainnya setelah kredit berakhir.

Spider-Man: Across the Spider-Verse tidak memiliki post-credit scene, seperti pendahulunya ataupun film-film MCU lainnya. Meski demikian, penonton yang ingin melihat siapa-siapa saja sosok yang berjasa dalam membuat film animasi fantastis ini tak ada salahnya untuk menunggu hingga akhir dari kredit.

Sekadar informasi, para penggemar yang ingin menyaksikan Across the Spider-Verse direkomendasikan untuk menonton Into the Spider-Verse terlebih dahulu, untuk mengetahui latar belakang dan rangkaian cerita sebelum menikmati sekuelnya. Namun, layaknya film Spider-Man dan MCU lainnya, penonton yang lupa atau bahkan tidak menonton film sebelumnya pun juga tidak akan kesulitan untuk mengikuti dan menikmati Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Film ini akan berdurasi 140 menit, 23 menit lebih panjang dari film pendahulunya, sekaligus menjadikan Spider-Man: Across the Spider-Verse menjadi film animasi garapan Hollywood dengan durasi terpanjang.

