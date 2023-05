Spider-Man: Across the Spider-Verse, Tiap Semesta Memiliki Artistiknya Sendiri

Jakarta, Beritasatu.com - Penulis skenario sekaligus produser dari Spider-Man: Across the Spider-Verse, Christopher Miller mengungkap film yang merupakan sekuel dari Spider-Man: Into the Spider-Verse itu mengajak para penggemar Spider-Man ke berbagai semesta yang berbeda. Masing-masing dari semesta itu memiliki gaya artistiknya sendiri.

“Dengan film ini, kita akan mengunjungi alam semesta yang berbeda, dan setiap alam semesta memiliki estetika dan gaya artistiknya sendiri," kata Miller dalam keterangannya yang didapat Beritasatu.com, dikutip Rabu (31/5/2023).

Jika di film pertama para Spider-Man (dan Spider-Woman) dari semesta lain masuk ke dunia Miles Morales, maka di sekuelnya giliran Miles yang akan masuk ke Spider-Verse. Di situlah ia bertemu dengan para Spider-Man dan Spider-Woman dari dunia lain atau Spider Society yang dipimpin oleh Miguel O'Hara (Spider-Man 2099).

Advertisement

"Setiap semesta sangat berbeda secara visual dari yang lain, dan hal-hal yang dirancang oleh orang-orang di Sony Pictures Animation dan Imageworks tidak dibatasi oleh apa pun. Apa pun yang dapat Anda bayangkan, lukis, dan bayangkan, semuanya dapat menjadi tontonan 3D yang imersif. Itu seringkali benar-benar mencengangkan!” kata Miller.

Beberapa semesta yang ditunjukkan dalam Spider-Man: Across the Spider-Verse antara lain Earth-1610 yang merupakan semesta dari Miles Morales atau Spider-Man, karakter utama dalam film. Selanjutnya Earth-65, yang merupakan semesta dari Gwen Stacy atau Spider-Woman.

Penonton juga diajak ke Earth-50101, Mumbattan yang merupakan semesta dari Pavitr Prabhakar atau Spider-Man India. Sementara Nueva York (Earth-928), yang merupakan semesta dari Miguel O’Hara’s atau Spider-Man 2099 Home Dimension terinspirasi dari gambaran Kota New York di masa depan. Satu semesta lainnya yang tak kalah unik ialah semesta Spider-Punk, yang berdasarkan awal masa punk di London.

Miller mengatakan Spider-Man: Across the Spider-Verse memberikan kesempatan untuk mempelajari tema yang lebih kompleks dalam kehidupan Miles dan semua karakter utama lainnya.

“Salah satu hal yang benar-benar bersinar adalah gagasan bahwa Anda dapat menulis cerita Anda sendiri. Meskipun kita semua memiliki banyak kesamaan dan ada pola tertentu yang lebih sering digunakan, Anda tetap perlu menemukan jalur Anda sendiri dan maju dengan cara Anda sendiri," ungkap Miller.

"Saya pikir itulah yang keren tentang Miles sebagai karakter di film pertama. Kami benar-benar bersandar pada ide itu dalam pembuatan sekuel ini. Kami mengambil semua yang kami lakukan di film pertama dan membawanya ke level yang baru," tambahnya.

Spider-Man: Across the Spider-Verse mulai tayang di bioskop Indonesia mulai Rabu (31/5/2023). Jadwal penayangan ini lebih awal dari perilisan film untuk Amerika Serikat yang baru mulai dirilis pada Jumat (2/6/2023).

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan