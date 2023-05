Tampil Seksi Tanpa Bra di Tempat Umum, Nikita Mirzani Kena Hujat Netizen

Jakarta, Beritasatu.com - Nikita Mirzani tiba-tiba kembali jadi bahan gunjingan warganet. Pasalnya, Nikita tampil dengan busana seksi tanpa mengenakan pakaian dalam atau bra ditempat umum yang kemudian diunggahnya di media sosialnya.

Meski dalam captionnya, Nikita berupaya mengingatkan putrinya untuk tidak boros saat tinggal di Inggris.

"Don't spend your money on things. Spend it on experiences (Jangan habiskan uangmu untuk membeli barang. Habiskan untuk mendapatkan pengalaman)," tulis Nikita Mirzani dalam unggahannya tersebut.

BACA JUGA Tak Mau Jadi Beban, Putri Sulung Nikita Mirzani Putuskan Cari Uang Sendiri

Advertisement

Dalam unggahan tersebut, Nikita sendiri tampil dengan busana tanktop berwarna putih tanpa menggunakan pakaian dalam (bra) dan menggunakan celana panjang berwarna ungu.

Dimana Nikita memamerkan beberapa pose fotonya saat dirinya tengah berada di keramaian. Kontan hal itu menimbulkan komentar negatif dari warganet yang rata-rata menyayangkan tindakan Nikita Mirzani itu.

"Astaga, Bangga banget ya pamer pentil. Di buka aja ka niki semuanya," ungkap seorang warganet.

"Kalau sayang orangtua tolong lah mereka dgn amal ibadah yg baik. Pake baju buka aurat gtu apa ga kasihan dgn org tuanya yg telah berpulang ke hadapan Allah. Kasihan mereka," tambah warganet lainnya.

Sejumlah warganet juga banyak yang berkomentar pedas dengan penampilan Nikita meski dirinya kini telah memiliki tiga orang anak.

"Gmna ya perasaan anaknya liat ibunya pamer aurat bgtu dengan bangga nya ..astagfirullah...," sorot warganet lainnya.

"Ini anak2 ny apa ga punya sosmed ya ? Trus apa ga malu punya emak kyk gini," ujar warganet lainnya.

Meski begitu ada pula warganet yang memuji aksi Nikita Mirzani dan terus memberikan semangat bagi janda Sajad Ukra itu.

"Semangat kak ingat allah gak akan tidur,kakak harus kuat didunia ini cuma kita sendiri yg tau dan tuhan, kakak orang baik tetap jadi orang baik, jgn hiraukan org2 yg membuatmu sakit," tulis warganet lainnya.

"Terserah apa kata orang yg penting dia gak munafik .. itu aja yg aku suka," tandas warganet.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan