Lirik Lagu Melawan Restu Mahalini Lengkap dengan Chord Gitarnya

Jakarta, Beritasatu.com - Ada banyak lagu-lagu hit yang dibawakan Mahalini. Salah satunya lirik lagu Melawan Restu. Ini lirik lagu Melawan Restu lengkap dengan chord gitarnya.

Lagu Melawan Restu adalah salah satu lagu populer dari penyanyi Mahalini Raharja. Lagu ini dirilis pada 2021 dan berhasil mencuri perhatian pendengar dengan liriknya yang emosional dan melodi yang menyentuh hati.

Lirik lagu Melawan Restu menggambarkan perjuangan seseorang yang ingin membuktikan cintanya kepada orang yang mereka cintai, meskipun ada banyak hambatan dan perbedaan pendapat. Di bawah ini merupakan lirik lagu Melawan Restu lengkap dengan chord gitarnya.

Lirik Lagu Melawan Restu Mahalini

[Intro]

Am C G Am

Am C F

[Verse 1]

Am C

Ada secercah harapan

G Am

Di setiap lekuk jalan

Am C

Namun kau masih tak percaya

F

Engkau masih tak mau

Am C

Biarlah ku berikan waktu

G Am

Untuk menyembuhkan luka

Am C

Takkan kulihat dirimu

F

Bertambah terluka

[Chorus]

Am

Kuharap kau

C

Bertahan sampai tiba waktunya

G

Kuharap kau

Am

Mampu melawan restu

[Verse 2]

Am C

Beri kesempatan padaku

G Am

Untuk membuktikan cintaku

Am C

Karena ku masih berharap

F

Engkau tak mau pergi

Am C

Biarlah ku berikan waktu

G Am

Untuk mengikatkan hatimu

Am C

Karna ku ingin kau tahu

F

Aku takkan menyakitimu

[Chorus]

Am

Kuharap kau

C

Bertahan sampai tiba waktunya

G

Kuharap kau

Am

Mampu melawan restu

[Bridge]

Am C

Ku coba untuk memahami

G Am

Sulit kau percaya padaku

Am C

Namun ku takkan berhenti

F

Berjuang untukmu

[Chorus]

Am

Kuharap kau

C

Bertahan sampai tiba waktunya

G

Kuharap kau

Am

Mampu melawan restu

[Chorus]

Am

Kuharap kau

C

Bertahan sampai tiba waktunya

G

Kuharap kau

Am

Mampu melawan restu

