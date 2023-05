Lirik Lagu Good Parts LE SSERAFIM Beserta Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com - LE SSERAFIM memiliki salah satu lagu yang menjadi favorit banyak orang yakni Good Parts. Apa lirik lagu Good Parts LE SSERAFIM?

Good Parts memang tidak memiliki video klip tetapi ada official audionya. Lagu Good Parts telah ditonton di YouTube milik LE SSERAFIM sebanyak lebih dari 7 juta views.

Grup asuhan dari Source Music Entertainment ini memang kerap kali membuat lagu yang easy listening dan juga candu. Lagu Good Parts sendiri memiliki makna untuk mengajarkan diri mencintai segala kelebihan dan kekurangan.

Selain itu, lagu ini viral karena dibawakan LE SSERAFIM saat manggung di KCON Jepang pada tahun 2022 lalu. Ini lirik lagu Good Parts LE SSERAFIM.

Lirik Lagu Good Parts

I just wanna love myself nan

joheul ttaedo nappeul ttaedo

Love my weakness

hwaryeohaetteon gidaewaneun

dalli waenji bolpumeopta haedo

Find the good parts the good parts

yalgujeun phone hwamyeon wiro

aekkujeun nae songaragman

tik tik oh my gibuneun falling down

Pic of mine zoom in out pretend I’m fine

I just wanna love myself nan

joheul ttaedo nappeul ttaedo

Love my weakness

hwaryeohaetteon gidaewaneun

dalli waenji bolpumeopta haedo

Find the good parts the good parts

Ooh good good ooh good good

Ooh shilsuhaedo joa find the good parts

Ooh good good ooh good good

Ooh idaerodo joa find the good parts

modeun ge so blurry heona baraen polaroid

geuge ttaeroneun better than the 4K cam

heurithan nae mameul areumdapge hae

I just wanna love myself nan

joheul ttaedo nappeul ttaedo

Love my weakness

hwaryeohaetteon gidaewaneun

dalli waenji bolpumeopta haedo

Find the good parts the good parts

Like a film aryeonhi nameul

oneureul wanna share

jom heurithan na

changpihan reels maju bol courage

geugeomyeon chungbunhae

‘Cause I don’t wanna blame my weakness

inneun geudaeroye nareul saranghallae

hwaryeohaetteon gidaewaneun

dalli waenji bolpumeopta haedo

Love my bad parts my bad parts

Ooh good good ooh good good

Ooh shilsuhaedo joa find the good parts

Ooh good good ooh good good

Ooh idaerodo joa find the good parts

Good good ooh good good

Ooh shilsuhaedo joa find the good parts

