Black Mirror Musim Terbaru Siap Sapa Penggemar dengan 5 Episode

Jakarta, Beritasatu.com - Netflix mengumumkan serial "Black Mirror" musim keenam akan ditayangkan melalui platform-nya mulai 15 Juni 2023. Serial tersebut akan terdiri lima episode dengan sajian kisah yang masing-masing berbeda.

Serial antologi bergaya satir karya Charlie Brooker ini mengeksplorasi berbagai sisi keterkaitan manusia dengan dunia modern. Dalam setiap episode, penonton akan menemukan tema teknologi kontemporer serta paranoia manusia yang menyertainya.

Pada Rabu, Netflix merilis video trailer terbaru serial tersebut melalui kanal YouTube resminya. Trailer tersebut memperlihatkan sekilas dunia "Black Mirror" yang mencakup lima episode dengan judul antara lain "Joan is Awful", "Loch Henry", "Beyond The Sea", "Mazey Day", dan "Demon 79".

Dalam episode "Joan is Awful", penonton akan menjumpai kisah seorang perempuan biasa yang terkejut saat mendapati sebuah streaming platform global meluncurkan drama televisi yang diangkat dari kehidupannya.

Ada pula kisah tentang pasangan muda yang mengunjungi kota kecil di Skotlandia untuk membuat film dokumenter tentang alam dalam episode "Loch Henry". Namun, minat mereka berganti saat mendengar kisah lokal yang meliputi cerita mengejutkan dari masa lalu.

Di "Beyond The Sea", penonton akan disajikan kisah dua laki-laki yang tengah melakukan misi teknologi canggih dan berbahaya dalam dunia lain pada 1969. Keduanya pun harus menghadapi konsekuensi dari sebuah kejadian tragis.

Sementara itu, "Mazey Day" menyajikan kisah bintang muda yang dibuntuti paparazzi saat dia mengatasi dampak dari insiden tabrak lari. Terakhir, episode "Demon 79" menghadirkan kisah seorang pramuniaga lemah lembut yang terpaksa melakukan serangkaian hal mengerikan demi menghindari musibah.

Kehadiran musim keenam ini menandai kembalinya serial "Black Mirror" setelah empat tahun. Sebelumnya, musim kelima telah dirilis pada 2019. "Black Mirror" sendiri telah memenangi sejumlah penghargaan bergengsi, termasuk kategori film televisi terbaik di ajang penghargaan Emmy 2017 dan 2018.

