Batal Tampil di Osaka, Jisoo Blackpink Positif Covid-19

Jakarta, Beritasatu.com - Jisoo Blackpink terpaksa harus membatalkan tur dunianya karena positif Covid-19. Sebelumnya diagendakan bahwa Blackpink masih harus tampil di Osaka dalam rangka tur dunia girlband tersebut.

Mengutip laman Yonhap Jumat (2/6/2023) YG Entertainment mengatakan Jisoo didiagnosis Covid-19 pada hari Kamis kemarin, dua hari setelah menunjukkan gejala flu ringan dan dinyatakan negatif dalam tes mandiri.

Blackpink sendiri sudah dijadwalkan tampil di Osaka, Jepang, pada hari Sabtu dan Minggu sebagai bagian dari tur dunianya. Grup ini akan terus maju dengan tiga anggota yang tersisa yakni Jennie, Lisa dan Rose.

"Jisoo benar-benar ingin tampil di acara itu untuk menepati janjinya dengan para penggemarnya, tetapi pada akhirnya, kami memutuskan untuk tidak melakukannya demi kesehatan dan keselamatan artis dan semua orang," kata YG dalam konfirmasinya.

Seperti diketahui, Jisoo bergabung dengan YG Entertainment sebagai trainee pada Juli 2011 saat masih berusia 16 tahun hingga kemudian pada Agustus 2016 ia menjadi anggota Blackpink. Sebelum debut, ia muncul di berbagai macam iklan komersial (CF), seperti Samsonite RED bersama aktor Lee Min-ho dan Smart Uniform dengan senior mereka iKON.

Dia juga muncul di musik video Epik High "Happen Ending" and Hi Suhyun "I'm Different". Pada 2015, dia tampil di drama KBS The Producers sebagai tamu, bersama dengan senior se-agensi Sandara Park dan Kang Seung-yoon. Pada 1 Februari 2017, SBS mengumumkan bahwa Jisoo akan menjadi MC baru untuk Inkigayo pada 5 Februari 2017 hingga 4 Februari 2018 bersama dengan Got7's Jinyoung dan NCT's Doyoung.

