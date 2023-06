Sambangi 12 Kota, Pamungkas Rilis Album Live - Birdy South East Asia Tour

Jakarta, Beritasatu.com - Musisi Pamungkas bersama Maspam Company dan CloutSound merilis album Live - Birdy South East Asia Tour yang berisikan penampilan sang artis selama Tur Birdy yang berlangsung sejak tahun lalu hingga awal 2023.

Tur Birdy menyambangi 12 kota di Indonesia dan empat kota di Asia Tenggara yakni Manila, Bangkok, Kuala Lumpur, dan Singapura.

Menurut keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, "Live - Birdy South East Asia Tour" mendokumentasikan pertunjukan selama tiga jam, dengan menampilkan lebih dari 30 lagu yang telah dikurasi dari diskografi Pamungkas.

Lewat album tersebut, penggemar akan disuguhi lagu-lagu hit yang memuncaki tangga lagu seperti "To The Bone", "One Only", "Closure", "Jealousy", serta koleksi lagu favorit penggemar seperti “Monolog”, “A Day That Feels Better”, “Birdy”, “Deeper", dan masih banyak lagi.

Album tersebut tidak hanya menghadirkan penampilan dengan band seperti biasa, sebab dalam Tur Birdy Pamungkas menciptakan aransemen baru yang megah.

Selain bersama bandnya The PeoplePeople, Pamungkas juga membawa alat musik gesek (strings) dan alat musik tiup (brass).

Lagu-lagu seperti "To The Bone" dan "Kenangan Manis" diperkaya dengan aransemen alat musik strings, sementara lagu seperti "Birdy" dan lagu-lagu enerjik lainnya diaransemen menjadi lebih kuat dan dinamis.

Tur Birdy juga memperkenalkan pengalaman konser yang berbeda dengan adanya gelang LED yang memberikan sentuhan ajaib tambahan saat menonton pertunjukan musik Pamungkas. Gelang-gelang itu menyala secara bervariasi menyesuaikan irama tiap lagu, menciptakan pertunjukan cahaya dan warna yang terkoordinasi.

Rekaman live di album tersebut pun memungkinkan pendengar audio dan penonton video untuk mengulangi pengalaman konser tersebut di mana saja.

Album "Live - Birdy South East Asia Tour" rencananya akan dirilis tiga lagu setiap minggunya, sehingga akan ada 30 lagu yang dirilis 10 minggu berturut-turut.

Dimulai pada 1 Juni 2023 dengan lagu pertama "Birdy", "Jealousy", dan "Sorry", album tersebut akan tersedia di berbagai platform streaming termasuk Spotify, Apple Music, Resso, dan Joox. Videonya pun akan dirilis secara bersamaan di YouTube.

