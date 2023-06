Lirik Lagu Old Love Yuji Feat Putri Dahlia Beserta Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com - Salah satu lagu yang viral di TikTok dan kerap kali menjadi backsound galau ialah lagu Old Love yang dinyanyikan Yuji Feat Putri Dahlia. Untuk itu, ini lirik lagu Old Love beserta terjemahannya.

Lagu Old Love ini telah dirilis sejak 29 Juli 2022 dan telah ditonton sebanyak 55 juta views di YouTube milik Yuji. Sementara itu, lagu ini juga telah didengarkan sebanyak lebih dari 146 juta kali di Spotify.

Selain itu, lagu ini ternyata dinyanyikan oleh penyanyi Malaysia yakni Yuji dan juga Putri Dahlia. Lagu yang tenar di TikTok ini menceritakan tentang pasangan yang saling mencintai dengan perasaan menggebu.

Lirik Lagu Old Love

When you were here, the stars disappear

Nothing can outshine the dress that you wear

We should be dancing 'cause girl you look stunning

Let's spend the night together 'till reach the morning

Up and above, never enough

I wanna hold your hand and show what is love

When you are smiling and when you are laughing

We should keep dancing to treasure the feelings

Like it's the old love (it's the old love)

This is the way that we both wanna feel

Under the moonlight we made our first kiss

'Cause this is the moment that you made me feel

Like it's the old love (it's the old love)

Come on and hold me, I want you right there

Stay close to me so you don't feel the fear

I'll never let go 'cause I'm just right here

When I'm with you, it's like dėjăvu

I realize that dreams really come true

We keep on talking for the moment we live in

Let's keep drinking 'till the moon disappear

You are the one, the one that I want

The one that will stay by my side till I'm gone

The love of my life and I'll sacrifice

Just for the moment we last long forever

Like it's the old love (it's the old love)

This is the way that we both wanna feel

Under the moonlight we made our first kiss

'Cause this is the moment that you made me feel

Like it's the old love (it's the old love)

Come on and hold me, I want you right there

Stay close to me so you don't feel the fear

I'll never let go 'cause I'm just right here

Like it's the old love

It's the old love (it's the old love)

This is the way that we both wanna feel

Under the moonlight we made our first kiss

'Cause this is the moment that you made me feel

Like it's the old love (it's the old love).

Terjemahan Lagu Old Love

Ketika kamu disini

Bintang-bintang menghilang

Tidak ada yang bisa mengalahkan gaun yang kamu kenakan

Kita harus menari

Karena kamu sangat memukau

Mari kita habiskan malam bersama sampai pagi

Ke atas dan ke atas

Tidak pernah cukup

Aku ingin menggenggam tanganmu dan menunjukkan apa itu cinta

Ketika kamu tersenyum

Dan ketika kamu tertawa

Kita harus terus menari untuk menghargai perasaan

Seperti cinta lama (ini cinta cinta)

Ini adalah cara yang kita berdua ingin rasakan

Di bawah sinar bulan kami membuat ciuman pertama kami

Karena ini adalah saat dimana kamu membuatku merasa

Seperti cinta lama (ini cinta lama)

Kemarilah pegang aku, aku ingin kamu disini

Tetaplah dekat denganku, agar kau tidak merasa takut

Aku tidak akan pernah melepaskannya, karena aku ada disini

Ketika aku bersamamu

Terasa seperti deja vu

Aku menyadari bahwa mimpi benar-benar datang

Kita terus berbicara

Untuk saat ini kita hidup

Ayo terus minum sampai bulan menghilang

Kamu adalah orangnya

Yang aku inginkan

Yang akan tetap ada disisiku sampai aku pergi

Cinta hidupku

Dan aku akan berkorban

Hanya untuk saat kita bertahan lama selamanya

Seperti cinta lama (ini cinta cinta)

Ini adalah cara yang kita berdua ingin rasakan

Di bawah sinar bulan kami membuat ciuman pertama kami

Karena ini adalah saat dimana kamu membuatku merasa

Seperti cinta lama

Seperti cinta lama (ini cinta cinta)

Ini adalah cara yang kita berdua ingin rasakan

Di bawah sinar bulan kami membuat ciuman pertama kami

Karena ini adalah saat dimana kamu membuatku merasa

Seperti cinta lama

Kemarilah pegang aku, aku ingin kamu disini

Tetaplah dekat denganku, agar kau tidak merasa takut

Aku tidak akan pernah melepaskannya, karena aku ada disini

