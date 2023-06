Banggakan Stephanie Poetri di BNI Java Jazz Festival 2023, Titi DJ: Dia Tur di AS

Jakarta, Beritasatu.com - Titi DJ saat tampil di pangung BNI Java Jazz Festival 2023 pada Jumat malam, turut membanggakan putri bungsunya, Stephanie Poetri.

Di sela-sela penampilannya, diva pop tersebut mengatakan putrinya yang juga seorang solois itu sedang manggung untuk tur 24 kota di Amerika Serikat (AS).

"Dalam waktu yang bersamaan, jadi mamanya tampil di BNI Java Jazz Festival, si bungsu sedang tur 24 kota di Amerika, bangga banget, meski dia sebagai penyanyi pembuka," kata dia.

"Tadi malam penampilan kedua di Houston, nanti di Santa Ana juga," tambahnya.

Penyanyi berusia 57 tahun itu turut mengutarakan rasa bahagia sekaligus bangganya mengingat Stephanie, yang juga pelantun “I Love You 3000” itu turut mengikuti dirinya berkarir di dunia musik.

Akibat berkembangnya zaman dan pergantian generasi baru, ia menyebut kini generasi muda lebih familiar dengan Titi sebagai ibu dari Stephanie ketimbang seorang diva Tanah Air.

"Sekarang saya lebih dikenal dengan mamanya Stephanie Poetri," ujarnya.

Selain Stephanie, Titi DJ juga menceritakan tentang anak pertama dan keduanya, Salma Chetizsa Muchtar dan Salwaa Chetizsa Muchtar. Menurutnya, banyak dari anak muda yang kerap menyapa dan mengenal Titi DJ dari kedua anaknya itu. Stephanie Poetri diketahui tengah merintis karir musiknya di Negeri Paman Sam.

Pada 2022 ia sempat merilis lagu “How We Used To” yang bercerita tentang keraguan dan kesulitannya untuk keluar dari Indonesia demi mengejar impian menjadi musisi internasional di AS.

