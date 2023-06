Spiderman hingga Spirit Doll, Rekomendasi Film Akhir Pekan yang Paling Diminati

Jakarta, Beritasatu.com - Rekomendasi film akhir pekan kali ini mulai dari Spiderman hingga horor Tanah Air masih menjadi yang paling banyak dicari.

Menonton Film di bioskop tentu sangatlah menyenangkan, terlebih jika dilakukan pada akhir pekan setelah penat bekerja selama seminggu penuh.

Jika Anda berencana untuk menghabiskan akhir pekan dengan menonton film di bioskop, berikut adalah beberapa film terbaik yang telah dirangkum.

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Film berdurasi 140 menit ini menampilkan aksi heroik Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Jake Johnson, Issa Rae, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Rachel Dratch.

Kisah dimulai ketika Miles Morales (Shameik Moore) melintasi dunia Multiverse, di mana dia bertemu dengan tim Spider-Man lain. Saat para pahlawan saling berselisih tentang cara menangani ancaman, Miles kini harus menemukan kembali apa artinya menjadi seorang pahlawan.

Spirit Doll

Setelah bangkit dari tekanan mental pasca perceraian yang disebabkan perselingkuhan DARIUS ditambah kecelakaan yang merenggut nyawa putrinya, Embun. Dara Lazuardi, aktris yang dikenal sebagai ratu horror kembali ke panggung hiburan, lewat film terbarunya Boneka Arwah. Suatu hari, Boneka yang digunakan dalam Film Boneka Arwah muncul di depan rumah Dara.

Meski awalnya berkesan ganjil, Dara merasakan sosok Embun lewat boneka tersebut. Dara memperlakukan boneka tersebut seperti anaknya sendiri, sebagaimana yang dilakukan mereka yang memelihara spirit doll. Seiring dengan itu, teror demi teror menghantui orang-orang yang berusaha menyadarkan Dara dari kegilaannya. Film berdurasi 86 menit ini diperankan oleh Anya Geraldine, Samuel Rizal, Elina Joerg, Anantya Rezky, Anette Edoarda.

Zara Hatke Zara Bachke

Film dengan drama komedi yang menyentuh hati di kota Indore (MP), berfokus pada kehidupan pasangan muda kelas menengah India, walaupun mereka sangat saling mencintai, mereka menghadapi fase sulit dalam hubungan mereka dan

memutuskan untuk bercerai.

Kisah ini mengikuti perjalanan mereka saat mereka menjalani naik turunnya hubungan mereka dan

berbagai tantangan yang menghadang mereka. Melalui narasi yang lucu dan menarik, film ini mengeksplorasi perjalanan pasangan tersebut, dengan melibatkan keluarga mereka.

Film berdurasi 132 menit ini menampilkan Vicky Kaushal, Sara Ali Khan, Sharib Hashmi, Sushmita Mukherjee, Neeraj Sood, Inaamulhaq, Meghna Agarwal.

The Little Mermaid

Buat Anda yang ingin menghabiskan waktu bersama si kecil, coba dengan menonton film bertemakan anak-anak. The Little Mermaid berdurasi 135 menit dan dikhususkan untuk kategori SU atau semua umur.

The Little Mermaid menceritakan tentang Ariel (Hailey Bailey) yang merupakan seorang putri duyung anak dari Raja Triton (Javier Bardem), penguasa kerajaan bawah laut. Ariel yang penasaran dengan dunia manusia akhirnya jatuh cinta dengan pangeran Eric (Jonah Hauer-King). Keduanya bertemu saat Ariel menyelamatkan sang pangeran dari kapal yang tenggelam.

Fast X

Musuh dari masa lalu kini menghampiri Dom (Vin Diesel) dan keluarganya. Dante (Jason Momoa) putra gembong narkoba Hernan Reyes (Joaquim de Almeida) yang dihancurkan Dom dan kelompoknya di seri kelima kini datang dan berusaha balas dendam atas kematian sang ayah.

Seperti yang diketahui, Fast X merupakan kelanjutan dari serial Fast and Furios. Memasuki tahun ke sepuluh, Vin Diesel, Michelle Rodriguez dan kawan-kawan masih menyajikan petualangan seru dalam berkendara. Film berdurasi 141 menit ini sudah dapat disaksikan di seluruh bioskop tanah air.

