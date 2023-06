Datang ke Indonesia, Kim Seon Ho Ingin Habiskan Waktu di Kebun Raya Bogor

Jakarta, Beritasatu.com - Aktor Kim Seon Ho mengungkapkan dirinya ingin menghabiskan waktu di Kebun Raya Bogor. Hal itu lantaran dirinya sangat menyukai jalan-jalan sambil melihat tanaman.

Hal tersebut dia ungkapkan saat menggelar Fan Meeting bertajuk "ONE, TWO, THREE, SMILE" di Jakarta, Jumat (2/6/2023) malam.

"Aku suka jalan-jalan. Aku ingin jalan-jalan sambil lihat tumbuhan-tumbuhan yang indah," kata Kim Seon-ho di sela acara jumpa penggemar.

Dia mengatakan saat berjalan-jalan biasanya sembari menata pikiran. Bagi Kim Seon-ho, berjalan-jalan juga bagus untuk kesehatan mentalnya.

"Kalau aku lagi jalan-jalan santai, kita bisa menyusun pikiran dan untuk kesehatan mental juga bagus. Jadi aku dari kecil suka jalan kaki," kata dia.

Kim Seon-ho yang dikenal publik di Indonesia salah satunya melalui peran Han Ji-pyeong dalam serial drama "Start-Up" itu juga mengaku menyukai binatang dan inilah sebabnya dia memelihara seekor anjing yang diberi nama Sogeum di rumahnya. Dia lalu tersenyum ketika melihat salah seorang penggemar yang hadir pada malam itu membawa kertas dengan foto Sogeum.

Saat ditanyai presenter Indra Herlambang tentang tempat wisata yang ingin dikunjungi di Jakarta. Dia pun diberikan empat pilihan yakni Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Taman Impian Jaya Ancol, Kebun Raya Bogor dan Taman Safari. Banyak dari penggemar yang menjawab Roller Coaster, namun lantas dibantah oleh lawan main Suzy ini.

"Aku penakut. Aku takut sama ketinggian. Aku bakal susah kalau naik (roller coaster). Kayaknya mau mojokkin aku. Pasti mau lihat aku menangis", kata dia seraya tertawa.

Selain soal tempat wisata, Kim Seon-ho juga diminta memilih makanan Indonesia favoritnya di antara empat pilihan yakni Soto Betawi, sate daging bakar, gado-gado dan lele goreng. Keempat makanan ini telah dia cicipi sebelumnya.

Sebelum memilih, dia sempat berkomentar terhadap masing-masing sajian yang berhasil menggagalkan dietnya itu. Untuk lele goreng misalnya, Kim Seon-ho semula tak tahu kalau hidangan ini berbahan dasar lele atau megi dalam Bahasa Korea.

Dia mengatakan lele goreng terasa enak dengan cita rasa asin gurih dan tidak berbau amis. Lalu untuk gado-gado, dia mengatakan hidangan dengan saus kacang itu benar-benar baru untuknya dan karena sedang diet maka dia suka disajikan gado-gado.

Di antara keempat pilihan makanan, Kim Seon-ho memilih sate daging bakar. Menurut dia, sajian daging bercampur bumbu kacang begitu luar biasa enak.

"Sate. Sate. Aku akan coba sate pinggir jalan. Emang enak banget. Mantap. Sate mantap," ujar dia.

Kim Seon-ho dijadwalkan kembali menyapa para penggemar di Indonesia pada hari atau ini, Sabtu (3/6/2023) di lokasi yang sama dan acara bertema sama. Fan meeting ini menjadi bagian dari kegiatan "2023 Kim Seon Ho Asia Tour" yang telah berlangsung sejak Desember 2022 dan dibuka di Seoul, Korea Selatan.

