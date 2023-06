Indonesia Raih Peringkat Pertama Destinasi Wisata Ramah Muslim

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengungkapkan, Indonesia berhasil meraih predikat Top Muslim Friendly Destination of The Year 2023 atau destinasi ramah muslim. Predikat tersebut didapatkan dalam ajang Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023 di Singapura.

BACA JUGA Bangkitkan Kunjungan Turis Usai Pandemi, Potensi Wisata Halal Terus Digali

"Kita mendapat hasil yang di luar dugaan, Indonesia berhasil ada di posisi pertama Global Muslim Travel Index," kata Sandiaga Uno, dikutip dari Antara, Sabtu (3/6/2023).

Sandiaga menyampaikan, hasil peringkat ini merupakan suatu capaian yang luar biasa. Sebelumnya di 2021, Indonesia berada di peringkat keempat, lalu di peringkat kedua pada 2022.

Advertisement

Indonesia sendiri awalnya menargetkan peringkat pertama di 2025, namun ternyata bisa diraih lebih cepat di 2023.

Sandiaga mengungkapkan, pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi pihak-pihak terkait, khususnya Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI), Halal In Travel, Mastercard Crescent, dan lainnya.

Lewat kolaborasi yang terjalin, lanjut Sandiaga, PPHI mampu menyabet dua penghargaan sekaligus, antara lain stakeholder Awareness Campaign of The Year dari Mastercard Crescent Rating GMTI Awards dan Stakeholder Awareness Campaign of the Year dari Halal In Travel Awards 2023.

BACA JUGA Sandiaga Uno Dorong Pulau Penyengat Jadi Ikon Wisata Halal

"Semoga ini bukan hanya dipertahankan, tapi ditingkatkan. Kita harapkan dari target 8,5 juta wisatawan juga ditopang oleh pariwisata halal dan wisatawan muslim," kata Sandiaga.

Ia menambahkan, pencapaian ini juga diharapkan bisa mengakselerasi target penciptaan 4,4 juta lapangan kerja di 2024 yang salah satunya bertumpu pada sektor pariwisata halal.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan