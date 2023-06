Gelar Fan Meeting 2 Hari, Kim Seon Ho Terkesan dengan Indonesia Raya

Jakarta, Beritasatu.com - Kim Seon Ho mengaku terkesan dengan penggemar di Indonesia kala menyanyikan lagu "Indonesia Raya". Lagu tersebut dikumandangkan saat awal acara jumpa penggemar bertema "One, Two, Three, Smile" yang berlangsung di Tennis Indoor Stadium Senayan, Jakarta.

Lagu "Indonesia Raya" biasanya dikumandangkan pada awal acara yang mengundang selebritas Korea Selatan, baik itu aktor maupun para idola K-pop dimulai.

BACA JUGA Main Film, Kim Seon Ho Ungkap Jadwal Tayang The Childe di Indonesia

"Saat (para penggemar) menyanyikan lagu Indonesia Raya. Aku kaget karena semuanya nyanyi bagus banget. Luar biasa," kata dia.

Advertisement

"Aku terkesan banget sama penggemar Indonesia yang nyanyikan lagu Indonesia Raya. (Ada gambar bendera Indonesia) di topi," sambungnya.

Acara jumpa penggemar malam itu menjadi yang pertama bagi Kim Seon Ho bertemu para penggemar di Indonesia. Dia mengaku merasa terhormat sekaligus senang akhirnya bisa menginjakkan kaki di salah satu negara kepulauan ini.

Sebagian penggemar lalu berteriak "Aku cinta kamu" pada sang aktor dan dia membalas dengan mengatakan, "Aku juga cinta kalian".

Kim Seon Ho lalu ditanya presenter Indra Herlambang mengenai kesannya berada di Indonesia, khususnya Jakarta. Dia menjawab, "Tadi aku bangun pagi, cuacanya bagus sekali. Juga pepohonan juga indah sekali. Makanan juga enak sekali. Begitu melihat langsung para penggemar di Indonesia, aku bersemangat sekali".

Demi tampil maksimal selama acara, pria kelahiran Mei 1986 itu menyempatkan diri berolahraga dan latihan menyanyi. Pada awal acara, Kim Seon-ho melantunkan lagu "Every Day, Every Moment" milik penyanyi Paul Kim.

BACA JUGA Datang ke Indonesia, Kim Seon Ho Ingin Habiskan Waktu di Kebun Raya Bogor

"Aku berolahraga supaya bisa main game dengan baik. Aku juga latihan menyanyi begitu keras supaya tidak gugup tadi," kata dia.

Sebelum ke Indonesia, Kim Seon Ho diketahui telah menggelar acara jumpa penggemar di beberapa kota di Asia seperti Manila, Filipina, lalu Taipei, Taiwan dan Hong Kong.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan