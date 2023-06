Jakarta, Beritasatu.com- Indonesia merupakan salah satu negara dengan penggemar Kpop yang sangat antusias. Musik dan budaya Kpop telah merajai industri musik Indonesia dan menarik jutaan penggemar setia di seluruh negeri. Lantas, apa saja grup Kpop dengan fans terbanyak di Indonesia tahun 2023?

Tak dapat dipungkiri jika, para idol dari Korea Selatan sangat digemari di Indonesia lantaran musik mereka yang enak didengar serta parasnya yang rupawan. Selain itu, ada beberapa grup Kpop yang memiliki fans terbanyak di Indonesia tahun 2023 seperti berikut ini.

1. BTS

BTS (Bangtan Boys) adalah salah satu grup Kpop dengan penggemar terbanyak di Indonesia. BTS telah mencuri hati penggemar Indonesia dengan lagu-lagu mereka yang inspiratif, pesan-pesan positif, dan koreografi yang memukau. Grup ini terdiri dari tujuh anggota, yaitu RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook.

BTS telah menarik perhatian masyarakat Indonesia dengan energi panggung mereka yang luar biasa dan dedikasi mereka terhadap penggemar. BTS dan fandom mereka yang dikenal sebagai ARMY (Adorable Representative MC for Youth) terus mengalami pertumbuhan yang pesat di Indonesia.

2. BLACKPINK

BLACKPINK adalah grup Kpop yang terdiri dari empat anggota, yaitu Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa. Mereka telah meraih popularitas yang besar di Indonesia dengan lagu-lagu hits mereka seperti "DDU-DU DDU-DU" dan "Kill This Love".

Musik mereka yang enerjik, gaya panggung yang memukau, dan visual yang menarik telah membuat mereka menjadi salah satu favorit penggemar Kpop di Indonesia. Fandom BLACKPINK, yang dikenal sebagai BLINKs, terus bertambah dan menjadi salah satu komunitas penggemar terbesar di Indonesia.

3. TWICE

TWICE adalah grup Kpop yang terdiri dari sembilan anggota, yaitu Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, dan Tzuyu. Musik ceria dan penampilan yang enerjik dari TWICE telah membuat mereka mendapatkan banyak penggemar di Indonesia.

Lagu-lagu seperti "Cheer Up" dan "Feel Special" telah meraih popularitas yang tinggi di negeri ini. ONCE, yang merupakan nama resmi fandom TWICE, adalah salah satu fandom Kpop terbesar dan setia di Indonesia.

