Penggemar Bling Empire Berduka, Sosialita Anna Shay Meninggal Dunia

Los Angeles, Beritasatu.com - Anna Shay salah satu tokoh dari serial realitas di Netflix, Bling Empire, meninggal dunia pada usia 62 tahun.

Anna Shay meninggal karena stroke, menurut pernyataan keluarga yang diberikan kepada The Associated Press pada Senin (5/6/2023) waktu AS. Namun tidak dijelaskan kapan dia meninggal.

“Sedih hati kami mengumumkan bahwa Anna Shay, seorang ibu yang penuh kasih, nenek, bintang karismatik, dan sinar matahari kami yang paling terang, telah meninggal dunia,” kata pihak keluarga.

Advertisement

“Anna mengajari kami banyak pelajaran hidup tentang bagaimana tidak menganggap hidup terlalu serius dan menikmati hal-hal yang lebih baik. Pengaruhnya terhadap hidup kita akan selamanya dirindukan tetapi tidak pernah dilupakan.”

Anna Shay adalah seorang sosialita Los Angeles, mengumpulkan kekayaan setelah dia dan kakaknya menjual perusahaan ayah mereka, setelah kematiannya.

Dia mengatakan kepada OprahMag.com dalam wawancara tahun 2021 bahwa dia tidak tahu apa yang dia hadapi ketika dia bergabung dengan para pemeran Bling Empire, yang menceritakan kehidupan Angelenos keturunan Asia yang sangat kaya.

Awalnya, Anna Shay mengira teman dan produser eksekutifnya di serial tersebut, Jeff Jenkins, ingin dia bekerja di belakang layar.

BACA JUGA Netflix Siap Tagih Pemilik Akun yang Berbagi Password

“Hal berikutnya yang saya tahu, saya sedang duduk di depan kamera. Aku benar-benar pemalu, jadi itu sulit. Saya tidak pernah berpikir untuk melakukan ini, terutama di usia saya, ”katanya.

Serial ini dibandingkan dengan film blockbuster Crazy Rich Asians. Serial ini ditayangkan perdana pada tahun 2021 dan baru-baru ini dibatalkan setelah tiga musim.

Anna Shay merupakan favorit penggemar di acara itu. Dia adalah satu-satunya putri Edward Shay, miliarder Amerika dengan bisnis kontraktor pertahanan dan layanan pemerintah, dan Ai-San, istrinya yang berdarah Jepang dan Rusia.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan