Lirik Lagu Aku yang Salah dari Mahalini X Nuca Lengkap dengan Chord Gitar

Jakarta, Beritasatu.com - Lirik lagu Aku yang Salah yang dinyanyikan Mahalini Raharja relate dengan kisah banyak orang. Ini lirik lagu Aku yang Salah lengkap dengan chord gitarnya.

Lagu Aku yang Salah dari Mahalini berduet dengan Nuca adalah karya yang menarik dan penuh emosi. Lagu ini menggambarkan penyesalan, keinginan untuk memperbaiki kesalahan, dan kehangatan saat kembali bersama orang yang dicintai.

Lagu ini dirilis pada 2020 dan merupakan salah satu lagu dalam album bertajuk “Aku yang Salah”. Lagu ini diciptakan oleh Pika Iskandar, yang menciptakan sejumlah lagi hit, seperti Pura-Pura Lupa, Seribu Kali Cinta, Benar Cinta, dan masih banyak lagi.

Di bawah ini adalah lirik lagu Aku yang Salah lengkap dengan chord gitarnya.

Advertisement

BACA JUGA Lirik Lagu dan Chord Gitar Sisa Rasa dari Mahalini

Chord Gitar Lagu Aku yang Salah

[Intro]

Am F G Em

Am F G

[Chorus]

C G Am

Aku yang salah

Em

Kau yang pergi

F G

Mengapa kini kau kembali

C G Am

Aku yang salah

Em

Kau yang pergi

F G

Mengapa kini kau kembali

[Verse]

C G

Tak pernah kusangka

Am Em

Kau kan kembali lagi

F G

Setelah lama menghilang

C G

Tak pernah kusangka

Am Em

Kau akan memintaku

F G

Untuk memaafkanmu

[Bridge]

F G

Bisakah kita kembali

Am Em

Ke waktu yang telah berlalu

F G

Tersesat dalam kesalahanku

Am Em

Ku harap kau bisa maafkan aku

BACA JUGA Lirik Lagu Melawan Restu Mahalini Lengkap dengan Chord Gitarnya

[Chorus]

C G Am

Aku yang salah

Em

Kau yang pergi

F G

Mengapa kini kau kembali

C G Am

Aku yang salah

Em

Kau yang pergi

F G

Mengapa kini kau kembali

[Verse]

C G

Teringat masa lalu

Am Em

Saat kita berdua

F G

Dalam pelukan yang indah

C G

Teringat masa lalu

Am Em

Hanya senyumanmu

F G

Yang bisa menghangatkanku

[Bridge]

F G

Bisakah kita kembali

Am Em

Ke waktu yang telah berlalu

F G

Tersesat dalam kesalahanku

Am Em

Ku harap kau bisa maafkan aku

[Chorus]

C G Am

Aku yang salah

Em

Kau yang pergi

F G

Mengapa kini kau kembali

C G Am

Aku yang salah

Em

Kau yang pergi

F G

Mengapa kini kau kembali

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan