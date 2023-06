Lirik Lagu Hits Different Taylor Swift, Gambarkan Emosi Rumit di Suatu Hubungan

Jakarta, Beritasatu.com - Lagu Hits Different merupakan salah satu lagu dalam album “Midnigts” Taylor Swift. Ini lirik lagu Hits Different.

Taylor Swift belum lama ini merilis video klip lagu Hits Different. Meski video musiknya baru saja dirilis, nyatanya lagu ini sudah dirilis sejak 2022. Lagu Taylor ini menjadi salah satu lagunya yang menarik perhatian banyak pendengar karena liriknya kuat dan emosional.

Lirik lagu Hits Different menggambarkan perasaan yang mendalam dan rumit dalam hubungan. Taylor Swift menggunakan bahasa yang kuat dan puitis untuk mengungkapkan emosi yang rumit dan membingungkan. Misalnya lirik-lirik seperti "I've been missin' your strawberry lips," "It's like I'm drownin' and you're the water," dan "All the echoes that I chased out, haunt me still.”

Melalui lirik lagu ini, Taylor Swift berhasil mengeksplorasi berbagai emosi yang timbul dalam suatu hubungan. Ia menggambarkan kegembiraan, kerinduan, kebingungan, dan ketakutan yang sering kali dirasakan oleh seseorang saat berada dalam hubungan yang rumit. Lirik-liriknya mampu menyentuh perasaan pendengarnya dan membuat mereka merenungkan pengalaman pribadi mereka sendiri.

Ini lirik lagu Hits Different Taylor Swift.

Lirik Lagu Hits Different Taylor Swift

I washed my hands of us at the club

You made a mess of me

I pictured you with other girls in love

Then threw up on the street

Like waiting for a bus that never shows

You just start walkin' on

They say that if it's right, you know

Each bar plays our song

Nothing has ever felt so wrong

Oh my, love is a lie

Shit my friends say to get me by

It hits different

It hits different this time

Catastrophic blues

Movin' on was always easy for me to do

It hits different

It hits different 'cause it's you

('Cause it's you)

I used to switch out these Kens, I'd just ghost

Rip the Band-Aid off and skip town like an asshole outlaw

Freedom felt like summer then on the coast

Now the sun burns my heart and the sand hurts my feelings

And I never don't cry (no, I never don't cry) at the bar

Yeah, my sadness is contagious (my sadness is contagious)

I slur your name 'til someone puts me in a car

I stopped receiving invitations

