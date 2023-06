Profil dan Biodata Putri Ariani, Peraih Golden Buzzer di America’s Got Talent

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi asal Indonesia, Putri Ariani membuat panggung America’s Got Talent 2023 meriah karena suara merdunya. Memiliki kesempatan untuk tampil di ajang America’s Got Talent, Putri Anjani tidak menyia-nyiakan kesempatannya untuk menyanyikan lagu ciptaannya sambil memainkan piano dengan sangat piawai. Ini profil dan biodata Putri Ariani.

Usai penampilannya, Putri Anjani memikat perhatian dan mendapatkan apresiasi luar biasa dari keempat juri yaitu Simon Cowell, Howie Mandel, Sofia Vergara, dan Heidi Klum. Simon Cowell pun meminta Putri Anjani untuk memberikan penampilan kedua.

Setelah menampilkan lagu kedua “Sorry Seems to Be the Hardest Word” karya Elton John, tanpa ragu Simon menekan tombol Golden Buzzer, yang artinya ia dapat langsung maju ke live show America’s Got Talent.

Keberhasilannya di atas panggung mendapatkan standing ovation dari para penonton di studio. Penasaran siapa sosok Putri Ariani sebenarnya? Berikut biodata dan profilnya!

Biodata Putri Ariani

Nama Lengkap: Ariani Nisma Putri

Nama Panggung: Putri Ariani

Tempat, Tanggal Lahir: Riau, 31 Desember 2005

Agama: Islam

Nama Ayah: Ismawan Kurnianto

Nama Ibu: Reni Alfianty

Akun Instagram: @arianinismaputri

Profil Putri Ariani

Putri Ariani merupakan seorang penyanyi Disabilitas Netra yang berasal dari Indonesia. Putri sendiri sudah mulai bernyanyi sejak menginjak usia dua tahun. Walaupun memiliki keterbatasan dalam penglihatan, orang tua Putri selalu mendukungnya untuk menjadi seorang penyanyi.

Nama Putri sudah mulai dikenal di tahun 2014, semenjak ia mengikuti Indonesia’s Got Talent dan berhasil menjadi juara. Setelah itu, ia semakin dikenal bahkan di tahun 2016, Putri mendapat penghargaan Anugerah Baiduri sebagai penyanyi cilik berprestasi di tingkat nasional.

Masih di tahun yang sama, Putri berhasil mendapatkan juara 2 literasi FLS2N tingkat nasional. Selain itu, ia juga pernah menjadi finalis di acara The Voice Kids Indonesia pada musim kedua. Memiliki suara yang indah, Putri juga mengembangkan bakatnya dengan menciptakan beberapa lagu.

Bahkan kini, Putri sudah menciptakan album perdananya yang berjudul “Melihat Dengan Hati”. Album tersebut dirilis pada 16 Oktober 2020.

Tidak sampai di situ, saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Para Games 2018, Putri mendapat kesempatan untuk membawakan lagu “Song of Victory”, ketika acara pembukaan pesta olahraga Disabilitas se-Asia. Sekali lagi, congrats Putri!

