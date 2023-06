Film Captain America 4 Dapat Judul Baru, Fan Marvel Ungkap Teori Mengapa Diganti

Los Angeles, Beritasatu.com - Anthony Mackie, yang memerankan Captain America, telah menggebrak penggemar Marvel dengan memposting foto resmi pertama dirinya dan lawan mainnya, Harrison Ford, di lokasi syuting film Captain America keempat.

Film yang akan datang kini diberi judul Captain America: Brave New World.

Namun, beberapa penggemar dengan pengamatan yang tajam menemukan hal yang aneh pada kursi di gambar tersebut. Alih-alih tertera judul Captain America: New World Order seperti yang sebelumnya diumumkan, kursi-kursi tersebut bertuliskan Captain America: Brave New World.

Mackie dalam keterangannya memuji Ford yang mengambil alih peran Thaddeus "Thunderbolt" Ross yang sebelumnya diperankan oleh mendiang William Hurt, atas kebijaksanaan dan keceriaannya. Sebagai penutup, Mackie mengonfirmasi kembali judul baru film tersebut dan tanggal rilisnya pada 3 Mei tahun depan.

Reaksi para penggemar terhadap judul baru ini bervariasi, dengan sebagian dari mereka lebih menyukai judul New World Order. Yang lain memberikan teori mereka mengenai perubahan tiba-tiba ini, termasuk spekulasi tentang hubungan dengan World Wrestling Entertainment yang memiliki sebuah grup dengan nama serupa, atau upaya Disney dalam hal politik.

Captain America: Brave New World akan menjadi film pertama di mana Mackie memerankan Captain America yang baru. Karakternya, Sam Wilson, sebelumnya mengambil alih peran tersebut di akhir tahun 2019 dalam Avengers: Endgame. Serial TV Disney+ The Falcon And The Winter Soldier juga mencatat perjalanan karakternya dalam menerima tanggung jawab barunya.

Selain Mackie dan Ford, Captain America: Brave New World juga akan dibintangi oleh Liv Tyler dan Tim Blake Nelson, yang mengulangi peran mereka sebagai Betty Ross dan Samuel Sterns dari film The Incredible Hulk tahun 2008.

