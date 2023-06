Lirik Lagu Not You Alan Walker feat Emma Steinbakken yang Viral di TikTok

Jakarta, Beritasatu.com - Alan Walker dikenal sebagai musisi dengan segudang lagu hit. Salah satu lagunya yang viral di TikTok belakangan ini adalah Not You. Ini lirik lagu Not You Alan Walker beserta terjemahannya.

Dalam dunia musik elektronik, Alan Walker telah memperoleh popularitas yang luas dengan lagu-lagu ikoniknya yang penuh dengan elemen melodik, atmosferik, dan penggunaan vokal yang kuat. Di salah satu single-nya dia menggandeng penyanyi berbakat asal Norwegia, Emma Steinbakken, untuk berkolaborasi membawakan lagu berjudul Not You.

Lagu ini dirilis pada 2021 dan merupakan salah satu lagu dalam album “World of Walker”. Lagu ini bercerita tentang melupakan seseorang yang telah meninggalkan bekas luka dalam hati seseorang. Suara emosional Emma Steinbakken dan perpaduan produksi musik elektronik yang khas dari Alan Walker menciptakan kombinasi sempurna antara lirik yang kuat dan musik yang menggugah perasaan.

Lirik lagu Not You juga memberikan pesan kuat tentang proses pemulihan diri dan melepaskan masa lalu yang memilukan. Lagu ini menginspirasi pendengar untuk menghadapi rasa sakit dan kekecewaan dengan keberanian dan menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri.

Berikut lirik lagu Not You lengkap dengan terjemahannya.

Lirik Lagu Not You

In my life, in my mind

Where I make up stories all the time

And I pretend that I am not someone

Left to face the world alone

Lately I’m not the same

I’ve found a stranger calling out my name

Have a feeling you would be so proud

And he’s gon’ need me now

But he’s not you

He’s not you

He will never be you

[Verse]

Photobook with my mistakes

Promises that we never got to make

All the things I wanna talk about

Hard to say it to my self

Winter time, once again

In the snow I can see just where I’ve been

How far I’ve made it in the world so cold

Where I have everything

[Chorus]

But he’s not you

He’s not you

He will never be you

But he’s not you

He’s not you

He will never be you

