Tampil Memukau di AGT 2023, Putri Ariani Banjir Pujian dari Sandiaga Uno dan Dubes AS

Jakarta, Beritasatu.com - Nama Putri Ariani kini tengah ramai dibicarakan lantaran dia menjadi penyanyi yang mendapat Golden Buzzer dari Simon Cowell berkat penampilannya di audisi America’s Got Talent (AGT) musim ke-18. Penampilan spektakuler Putri pun membuatnya banjir pujian dari banyak orang.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenkraf), Sandiaga Uno termasuk salah satu orang yang memberi Putri pujian atas penampilannya di panggung audisi AGT. Sandiaga Uno mengaku bangga dan terharu melihat performa Putri Ariani dalam audisi ajang pencarian bakat tersebut.

Ungkapan bangga serta pujian tersebut disampaikan Sandiaga melalui akun Twitter pribadinya pada 7 Juni 2023. Dia menuliskan, “Wow, terharu dan bangga, talenta muda Indonesia, Putri Ariani mendapatkan golden buzzer di ajang America’s Got Talent (AGT) 2023. Putri kelahiran Riau berusia 17 tahun ini membuat Indonesia bangga!”

Sandiaga juga mengungkapkan bila dirinya bersama Kemenkraf siap memberikan dukungan penuh untuk mewujudkan mimpi Putri Ariani. Tidak lupa, Sandiaga juga mengucapkan selamat dan berharap Putri Ariani dapat melihat unggahannya tersebut.

“Putri, semoga kamu melihat postingan ini. Jika kamu butuh support dalam mewujudkan mimpimu, kami di @kemenparekraf siap membantunya. Untuk orang tua Putri, saya ucapkan selamat. Berkat kalian Putri bisa sampai ke level ini. Sekali lagi, saya sangat bangga dengan talenta dan keberanian Putri.”

Tidak hanya mendapat pujian dari Sandiaga Uno, Putri Ariana juga mendapat pujian dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Yong Kim. Melalui akun Twitter, Sung Yong Kim menuliskan “Congratulations to Putri Ariani for her amazing performance in the United States! You are an incredible talent. (Selamat kepada Putri Ariani atas penampilannya yang luar biasa di Amerika Serikat! Kamu adalah bakat yang luar biasa).”

Seperti yang diketahui, Putri Ariani tengah hangat menjadi perbincangan usai dirinya tampil di audisi AGT 2023. Performa ciamiknya tersebut berhasil memukau para juri. Saking luar biasanya penampilan Putri, penyanyi asal Indonesia itu pun berhasil mendapatkan golden buzzer dari Simon Cowell, yang artinya dia berhak melaju langsung ke babak semifinal AGT 2023.

Putri juga mendapat standing ovation atas penampilannya dari ketiga juri lainnya, yaitu Heidi Klum, Howie Mandel, dan Sofia Vergara, serta para penonton yang hadir secara live di acara tersebut.

