Makna Golden Buzzer yang Diraih Putri Ariani dalam AGT 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Putri Ariani menjadi perbincangan usai sukses tampil di America's Got Talent (AGT) 2023. Bahkan video dirinya tengah berhadapan langsung dengan Simon Cowell dan juri lainnya pun sudah viral di sosial media.

Dalam video tersebut, awalnya Putri Ariani menyanyikan lagu yang dibuatnya sendiri dengan instrumen piano. Penampilannya tersebut membuat Simon Cowell datang menghampiri perempuan berusia 17 tahun itu ke atas panggung dan memintanya kembali membawakan sebuah lagu yang sempat dipopulerkan oleh Elton John yakni Sorry Seems to Be the Hardest Word.

Sontak saja di lagu kedua tersebut Putri mendapatkan standing ovation dari penonton. Tidak hanya itu saja, Putri juga bahkan mendapatkan banyak pujian dari para juri. Simon Cowell yang sejak awal sudah terpesona oleh bakat dan karisma Putri Ariani lantas memencet tombol Golden Buzzer.

“Kamu memiliki suara yang luar biasa dan khas. Kamu memiliki semacam cahaya tentang dirimu,” kata dia. Cowell juga mengirim Ariani langsung ke live shows. “Dia brilian,” tutur dia.

Lantas bicara tentang Golden Buzzer, mengutip laman NBC Rabu (8/6/2023) AGT memang diketahui seringkali memiliki pertunjukan yang membuat penonton berdebar. Bahkan Golden Buzzer menjadi suguhan istimewa kepada para penyanyi yang datang ke acara tersebut.

Golden Buzzer sendiri mulai diperkenalkan pada ajang AGT musim ke 10. Tombol tersebut akan ditekan oleh juri yang merasa terkesan dengan penampilan peserta di atas panggung. Reward tersebut memungkinkan peserta untuk melenggang ke panggung live tanpa proses lainnya.

Golden Buzzer sudah banyak membantu peserta dengan kemampuan menyanyi yang sempurna untuk terus maju ke babak semifinal. Tombol ini sendiri tidak dapat dianggap remeh.

Kontestan yang mendapatkan Golden Buzzer mendapatkan kehormatan untuk maju langsung ke AGT Live Shows yang dapat menjadi game changer besar.

Karena biasanya, untuk sampai ke tahap tersebut seorang peserta harus mendapatkan suara dari masing-masing juri. Berbeda dengan Golden Buzzer tentunya. Golden Buzzer pada dasarnya adalah pengecualiaan emas mengkilap untuk proses audisi yang khas.

