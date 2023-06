Putri Ariani Raih Golden Buzzer di AGT, Baim Wong Nangis Berkali-Kali

Jakarta, Beritasatu.com - Putri Ariani yang sukses meraih Golden Buzzer di ajang America's Got Talent memang masih menjadi perbincangan publik. Bahkan videonya tersebut dibagikan ulang oleh beberapa artis maupun publik figur lainnya.

Salah satunya adalah Baim Wong yang ikut mengomentari keberhasilan Putri Ariani dalam ajang internasional itu. Dirinya bahkan mengaku merinding saat mendengar lantunan suara perempuan berusia 17 tahun tersebut.

Kala menunjukan kegigihannya diatas panggung, dengan membawakan lagu Sorry Seems To Be The Hardest World milik Elton John memukau ke empat juri American Gots Talent.

"Nangis nangis dan nangis lg liat ini, Berkali2 nangis liat ini Ga ada kekurangan di diri km, Allah memberikan kamu banyak kelebihan," tulis Baim Wong dalam cuitan diakun instagram pribadinya, Kamis (8/6/2023).

Suami Paula Vaerhoven itu menyebutkan bahwa setiap orang melihat dari sisi berbeda-beda. Meski memiliki keterbatasan, Putri berhasil tampil dan meraih Golden Buzzer di America's Got Talent.

Menurut Baim, tentunya menjadi sebuah pembelajaran bagi siapapun. Diapun mengucapkan terimakasih kepada Putri Ariani karena telah membanggakan Indonesia dikancah internasional.

"Karena kamu melihatnya dari arah yang berbeda. Banyak pelajaran yg saya dapat, terima kasih Putri. Banyak pelajaran yg saya dapat, terimakasih Putri. Bangga bgt sm!!! Dan terima kasih sudah membawa nama," tutupnya.

Sebelumnya diketahui bahwa Putri Ariani memang pernah mengawali karier dari ajang Indonesia's Got Talent 2014. Tidak hanya itu, Putri juga kerap mengcover berbagai lagu dengan suara emasnya itu.

Memiliki nama lengkap Ariani Nisma Putri ini memang sudah bernyanyi sejak usia dini. Hal itu pun ia utarakan lewat guyonan saat berbincang singkat dengan juri AGT 2023 Sofia Vergara.

Tidak hanya Indonesia's Got Talent, Ariani juga sempat memborong berbagai penghargaan seperti Anugerah Baiduri hingga runner up The Voice Kids Indonesia musim kedua 2016.

Karier bermusik Putri Ariani pun kian melesat. Kepiawaiannya mengolah vokal dan bermain piano membawanya terpilih menjadi salah satu penyanyi untuk soundtrack Asian Para Games 2018 lalu.

