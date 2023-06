5 Fakta Menarik Putri Ariani yang Meraih Golden Buzzer AGT 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Putri Ariani, penyanyi asal Indonesia yang tengah menjadi sorotan di Negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Penyanyi berusia 17 tahun itu mendapatkan apresiasi dan standing ovation dari keempat juri serta para penonton karena suara merdunya di ajang pencarian bakat America’s Got Talent 2023. Yuk simak fakta menarik Putri Ariani yang meraih Golden Buzzer di AGT 2023.

Putri menyanyikan lagu ciptaannya sendiri yang berjudul “Loneliness” dan “Sorry Seems to Be the Hardest Word” karya Elton John di penampilan keduanya. Tidak heran apabila banyak yang memuji suara indah milik Putri karena ia sudah mulai bernyanyi sejak berusia dua tahun. Lalu, apa saja fakta-fakta menarik dari Putri Ariani?

1. Pemenang Indonesia’s Got Talent 2014

Sebelum meraih Golden Buzzer di America’s Got Talent, nama Putri sudah dikenal lewat ajang pencarian bakat Indonesia’s Got Talent di tahun 2014. Saat itu, Putri menyanyikan lagu “Listen” dari Beyonce bahkan di usia nya yang baru delapan tahun.

Tak heran, penyanyi asal Riau yang lahir pada 31 Desember 2005 silam itu ternyata sudah menyimpan bakat menyanyinya sejak berusia dua tahun. Saat itu, Putri gemar menyanyikan lagu dalam bahasa mandarin.

Memiliki anak yang istimewa, kedua orang tua Putri yakni Ismawan Kurnianto dan Reni Alfianty tidak pernah berhenti memberikan dukungan atas bakat yang ia miliki. Hingga akhirnya Putri mendapatkan juara di Indonesia’s Got Talent.

Tidak hanya Simon Cowell yang memuji suara Putri, tetapi Ari Lasso pun memberikan pujian kepadanya. “Putri diberikan sebuah bakat istimewa oleh Tuhan, mudah-mudahan bakat ini dijaga dan bisa membuat banyak orang terhibur di Indonesia”, ucap Ari Lasso di Indonesia’s Got Talent 2014.

2. Bisa Menciptakan Lagu

Selain memiliki bakat bernyanyi, Putri juga dapat menciptakan lagu. Pada 16 Oktober 2016, Putri merilis album pertamanya yang berjudul “Melihat dengan Hati”. Lalu, di tahun berikutnya, ia tidak berhenti berkarya dan terus menciptakan single dari tahun ke tahun.

Lagu yang mengguncang panggung America’s Got Talent pada 6 Juni 2023 kemarin juga diciptakan sendiri oleh Putri dengan judul “Loneliness” yang telah dirilisnya sejak 2021. Putri yang bernyanyi sambil memainkan piano seketika membuat takjub semua orang yang mendengarnya.

Selain itu, salah satu lagu ciptaan Putri yang memiliki penonton dengan video klip terbanyak di YouTube ialah lagu yang berjudul “Tak Mampu Lupa” di tahun 2022. Lagu tersebut telah ditonton sebanyak 11 juta views.

