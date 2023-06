Fakta Lagu Loneliness yang Dimainkan Putri Ariani di AGT 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Putri Ariani sukses membungkam panggung America’s Got Talent 2023 dengan lagu ciptaannya sendiri berjudul Loneliness.

Bahkan karena kepiawaiannya bernyanyi dan bermain piano, Putri juga membawakan lagu kedua request dari salah satu juri, Simon Cowell.

Karena penampilan dan suaranya yang memukau tersebut, Putri Ariani lantas mendapatkan Golden Buzzer di ajang bergengsi tersebut. Sementara itu, lagu Loneliness sudah dibuatnya sejak tahun 2023 silam. Lagu tersebut bahkan sudah diunggahnya ke laman Youtube pribadinya.

“Assalamualaikum, Alhamdulillah sebuah awal baru dalam perjalanan karir Bermusik Putri, hari ini akan menjadi moment terpenting dalam hidup Putri, dimana Putri mengemas lirik dan musik menjadi sebuah karya, dan berharap bisa diterima di industri musk Indonesia dan dunia. Aamiin,” mengutip dari akun Youtube Putri Ariani, Rabu (7/6/2023).

Lagu ‘Loneliness’ mengisahkan tentang kekecewaan seorang perempuan yang dikhianati oleh kekasihnya saat sedang sayang-sayangnya. Kebahagian dan tawa berubah menjadi perasaan terkungkung dalam kesendirian ketika pasangannya pergi, demi wanita lain.

Masa depan manis yang yang dijanjikan pupus begitu saja. Perempuan itu mengira jika jatuh cinta adalah hal terbaik dalam hidup, namun justru berubah menjadi rasa patah hati.

Berikut Lirik dari Lagu Loneliness - Putri Ariani

I remember when we still one

Your laugh, your voice, and your bright eyes

We're together in this love

Promise we'll forever

And now you left me alone

Cause You find someone better

You're in that way with her

And one think I know

You break my heart, break my hope

Make me so down in a loneliness

You left me when I deep

Thought you are my best scene

Being my prince, but I was wrong

Baby, you change a pink into the blue

And what does it mean all the things that we have written

The great conversation and a beautiful future

Perfect definition of sadly flower

You break my heart, break my hope

Make me so down in a loneliness

You left me when I deep

Thought you are my best scene

Being my prince, but I was wrong

Oh baby, you change a pink into the blue

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

You break my heart, break my hope

Make me so down in a loneliness

You left me, you left me when I'm in love

Thought you are my best scene

Being my prince, (i was wrong) but I was wrong (i was wrong)

I was wrong (I was wrong)

I was wrong (I was wrong)

I was wrong (I was wrong)

I do i fall in you

