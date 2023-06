Mengenal 10 Teh Termahal di Dunia, Harganya Mengejutkan!

Jakarta, Beritasatu.com - Siapa sangka, harga teh bisa sampai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Di bawah ini akan dibahas 10 teh termahal di dunia.

Teh telah menjadi minuman yang populer di seluruh dunia selama berabad-abad. Selain rasanya yang nikmat, teh juga dikaitkan dengan manfaat untuk kesehatan.

Harga teh yang biasa kita konsumsi bervariasi. Namun, ada beberapa teh yang harganya jauh melampaui ekspektasi kita. Dalam artikel ini akan dibahas 10 teh termahal di dunia beserta harganya yang bisa membuat mata terbelalak.

1. Da Hong Pao - Rp 178 Miliar per Kilogram

Da Hong Pao adalah salah satu teh yang paling terkenal di Tiongkok. Teh ini dikenal karena rasa kaya dan uniknya. Dipetik dari pohon teh yang berusia ratusan tahun, teh ini dijual dengan harga mencengangkan, yakni mencapai US$ 1,2 juta atau Rp 178 miliar per kilogram.

2. Panda Dung Tea - Rp 1 Miliar per Kilogram

Teh Panda Dung mendapat namanya karena ditanam di dekat hutan bambu yang menjadi makanan panda. Daun teh yang ditanam di tanah yang diberi pupuk panda diyakini memberikan rasa unik dan berkualitas tinggi. Harganya mencapai US$ 70.000 atau sekitar Rp 1 miliar per kilogram.

3. Puerh - Rp 148 Juta per Kilogram

Puerh adalah teh fermentasi yang berasal dari Provinsi Yunnan, Tiongkok. Teh ini terkenal karena memiliki rasa yang semakin baik seiring bertambahnya usia. Teh Puerh yang langka dan berkualitas tinggi bisa mencapai harga US$ 10.000 atau sekitar Rp 148 juta per kilogram.

4. Narcissus Wuyi Oolong - Rp 96 Juta per Kilogram

Teh termahal di dunia selanjutnya adalah Narcissus Wuyi Oolong yang berasal dari Pegunungan Wuyi di Provinsi Fujian, Tiongkok. Teh ini dikenal karena aromanya yang kuat dan rasa yang kaya. Harganya mencapai US$ 6,500 atau sekitar Rp 96 juta per kilogram.

