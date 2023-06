The Groove Dilarang Nyanyikan Lagu Milik Rieka Roeslan

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah perseteruan tentang penggunaan hak cipta lagu yang terjadi pada Dewa 19 melalui Ahmad Dhani terhadap mantan vokalisnya Once, kini giliran penyanyi Rieka Roeslan yang melarang mantan grup bandnya, The Groove untuk menyanyikan lagu-lagu yang diciptakannya selama dirinya menjadi personel grup band itu.

Kuasa Hukum Rieka Roeslan, Minola Sebayang mengungkap kliennya telah melayangkan somasi secara tertutup kepada grup band the Groove, agar mereka tidak lagi menggunakan lagu-lagu yang diciptakan Rieka Roeslan dalam setiap penampilannya.

"Klien kami Rieka Roslan sudah melayangkan somasi pada tanggal 29 (Mei). Kenapa kami perlu informasi secara lisan dan tertulis seperti ini, agar diketahui khalayak ramai terutama oleh EO oleh penyelenggara kegiatan bahwa ada somasi ini. Nanti kalo tidak di informasikan nanti yang tau hanya the Groove yang tahu," ungkap Minola dalam keterangan pers yang dikirimkan kepada media, Jumat (9/6/2023).

Minola Sebayang menyatakan bahwa masyarakat harus paham dan mengerti tentang pelarangan mantan grup bandnya itu menggunakan lagu-lagu yang diciptakan Rieka Roeslan lantaran Rieka punya hak eksklusif sebagai penciptanya yang melekat meskipun dirinya sudah keluar dari The Groove.

"Poin dari somasi ini adalah bahwa Rieka tidak mengizinkan The Groove untuk membawakan lagu-lagu ciptaannya tanpa izin tertulis. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 undang-undang yang masih berlaku hingga saat ini. Pasal tersebut memberikan hak eksklusif kepada pencipta lagu," tambahnya.

Pihaknya siap mengambil langkah hukum bila grup band The Groove melanggar somasi yang disampaikannya ini.

"Jika dilanggar, akan ada konsekuensi hukum yang berlaku. Dengan adanya somasi ini, kami juga menghimbau pihak-pihak yang mungkin ada hubungan atau ada kepentingan dengan The Groove atau ada rencana untuk mengundang atau memakai The Groove dalam acaranya atau event-nya tolong diperhatikan dan dipastikan bahwa the grove tidak menyanyikan lagu-lagu karya ciptaan tanpa ada izin tertulis Rieka," tandasnya.

