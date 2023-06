Transformasi Apotek, Permintaan Obat dan Alkes Secara Digital Makin Digemari

Jakarta, Beritasatu.com - Permintaan akan obat-obatan dan alat kesehatan (alkes) secara digital semakin digemari. Publik lebih senang melakukan pemesanan kebutuhan mereka melalui telepon pintar (smartphone) karena langkah ini lebih mudah dan cepat.

Pesatnya perkembangan teknologi kesehatan secara otomatis mendorong pertumbuhan bisnis industri farmasi seperti apotek sebagai garda terdepan dalam rantai pasok obat dan alat kesehatan kepada masyarakat. Karena itulah kinerja apotek harus mampu memenuhi gaya hidup era digital ini.

Pengurus Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi Indonesia DKI Jakarta, Teddy Iman Soewahjo optimistis bahwa gaya hidup era digital ini akan menjadikan bisnis industri farmasi khususnya apotek makin menguntungkan asalkan menyesuaikan diri terhadap kebutuhan masyarakat.

Kendati demikian Teddy menyadari bahwa di sisi lain pengelolaan sebuah apotek bukanlah perkara yang mudah.

“Untuk memulai bisnis apotek, setiap pengusaha apotek akan dihadapi sejumlah tantangan mulai dari permodalan, proses perizinan, pengadaan barang, pengelolaan operasional dan pemasaran ataupun promosi dari apotek itu sendiri termasuk pencatatan stok barang,” beber Willy Jong yang juga adalah Pengurus GP Farmasi Indonesia DKI Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Oleh karena itulah, PT Digital Pharma Andalan Indonesia sebagai salah satu perusahaan start-up anak bangsa meluncurkan aplikasi OLIN, All in One Pharmacy Management System. Aplikasi ini akan menjadi solusi membantu pebisnis apotek dalam menyederhanakan proses operasional serta meningkatkan produktivitas.

Aplikasi ini dirancang agar pengelolaan apotek lebih efisien sesuai tagline “All-in-One Pharmacy Management System. Sistem manajemennya dilengkapi fitur-fitur yang dibutuhkan dalam pengelolaan apotek dan dirancang dengan tampilan antarmuka (interface) intuitif dan ramah pengguna.

