Profil Pamungkas, Penyanyi Bergaya Nyentrik yang Akan Tampil di Semesta Berpesta

Jakarta, Beritasatu.com - BTV di akhir pekan ini, 10-11 Juni 2023, akan kembali menyelenggarakan festival musik Semesta Berpesta di Summarecon Mall Bekasi. Salah satu penampil yang akan menghibur adalah Pamungkas. Intip profil Pamungkas di sini.

Penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia, Pamungkas akan tampil pada festival Semesta Berpesta yang digelar 10 Juni 2023. Penggemar tentu tidak sabar menyaksikan aksi panggungnya sang musisi yang dikenal luas berkat musiknya yang penuh emosi, dengan gaya indie pop, folk, dan akustik yang khas.

Namun, sebelum menyaksikan aksi panggung Pamungkas di Semesta Berpesta, ada baiknya baca dulu profil dan biodata Pamungkas di bawah ini.

Biodata Pamungkas

Advertisement

Nama lengkap: Rizki Rahmahadian Pamungkas

Nama panggung: Pamungkas

Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 14 April 1993

Kebangsaan: Indonesia

Genre musik: Indie pop, folk, acoustic

Tahun aktif: 2013 - sekarang

Perjalanan Karier

Pamungkas mulai membangun karir musiknya dengan membagikan lagu-lagu orisinalnya di platform YouTube dan media sosial lainnya. Dengan vokal yang kuat dan lirik yang emosional, ia berhasil menarik perhatian pendengar dan mengumpulkan pengikut yang setia.

Rutin membagikan karya-karyanya, penyanyi 30 tahun ini mendapatkan popularitas tinggi di platform YouTube. Videonya di YouTube sudah disaksikan banyak orang, hingga akhirnya dia memiliki basis penggemar yang kuat di platform tersebut.

Pada 2018 Pamungkas merilis album debut bertajuk "Walk the Talk." Album ini terdiri dari 16 lagu. Album "Walk the Talk" mendapatkan sambutan positif dari kritikus musik dan penggemar, mengukuhkan posisi Pamungkas sebagai salah satu musisi muda yang menjanjikan di Indonesia.

Pamungkas meraih kesuksesan besar dengan lagu Kenangan Manis yang dirilis pada 2019. Lagu ini menjadi salah satu lagu terpopuler Pamungkas dan membantu memperluas kiprahnya di kancah musik Indonesia. Lagu tersebut juga meraih beberapa penghargaan.

Musik Pamungkas dikenal dengan lirik introspektif, komposisi melodi yang indah, dan suaranya yang penuh emosi. Banyak lagunya yang mengangkat tema tentang cinta, hubungan, introspeksi diri, dan pengalaman pribadi. Kemampuannya dalam menghubungkan diri dengan pendengarnya melalui cerita emosional pada lirik lagunya telah berhasil menyentuh hati penggemarnya.

Pada 2020, Pamungkas merilis lagu To the Bone, yang mana lagu itu menjadi salah satu lagu paling sukses dalam kariernya. Lagu ini memperoleh popularitas yang luar biasa, baik di Indonesia maupun di kancah internasional. Saking populernya, lagu To the Bone meraih penghargaan Karya Produksi Alternatif Terbaik di AMI Awards 2020.

Selain lagu-lagunya yang bagus, aksi panggung penyanyi kelahiran 1993 ini juga khas. Di setiap penampilannya, Pamungkas selalu menghadirkan penampilan yang mengesankan dengan menyampaikan emosi melalui vokalnya yang kuat dan membuatnya terhubung dengan para penonton.

Pamungkas terus mengembangkan kariernya dengan merilis musik baru, berkolaborasi dengan artis lain, dan tampil di berbagai acara musik. Salah satunya festival musik Semesta Berpesta yang diselenggarakan BTV pada 10 Juni 2023.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan