Konser di Jakarta, NMIXX Pukau Fans dengan Lagu 123 Sayang Semuanya

Jakarta, Beritasatu.com - Girlband NMIXX sukses menggelar konser perdana mereka di Indonesia pada Jumat (9/6/2023) kemarin.

Dalam konser tersebut, girlgrup besutan JYP Entertainment itu membawakan lagu anak-anak Indonesia “123 Sayang Semuanya” ciptaan Bu Kasur.

Girlgrup besutan JYP Entertainment itu nampaknya telah mempersiapkan banyak hal dengan matang untuk penampilannya di Indonesia, tidak hanya mereka acapkali fasih mengucap salam dengan bahasa Indonesia, mereka bahkan menyanyikan lagu populer masa kecil anak Indonesia.

"Satu satu aku sayang ibu, dua dua juga sayang ayah, tiga tiga sayang adik kakak, satu dua tiga sayang semuanya," seru keenam member NMIXX saat bernyanyi.

Para member NMIXX yang terdiri dari Lily, Haewon, Sullyoon, BAE, Jiwoo, dan Kyujin pun menyanyikan tembang populer masa kecil para fansnya hingga beberapa kali. Mereka juga mengajak para NSWER, sebutan para penggemar NMIXX, untuk menyanyikannya bersama.

Aksi ini sontak membuat para NSWER tak henti-hentinya bersorak dan bertepuk tangan, seakan mereka semakin cinta dengan idolanya itu.

"Kami sudah banyak melakukan persiapan untuk kalian, karena ini adalah tur pertama, ini sangat bermakna buat kami, terima kasih untuk dukungan teman-teman NSWER di Jakarta," kata Haewon.

"Terima kasih NSWER, aku cinta kamu, senang bertemu dengan kalian," tambahnya dengan bahasa Indonesia.

NMIXX kemudian melanjutkan aksi panggungnya dengan bernyanyi sembari berdansa dengan enerjik. NSWER Indonesia yang telah menghafal koreografi mereka pun turut menari mengikuti irama lagu.

"Terlihat ya dari ekspresi kami, kami sangat senang, aku selama ini hanya lihat komentar NSWER Indonesia lewat media sosial saja dan hari ini bertemu langsung, aku senang sekali," ujar Lily.

"Terima kasih, kalian mantap!" tambahnya, lagi-lagi dengan bahasa Indonesia.

Adapun pada mini konsernya di Jakarta yang bertajuk "NMIXX Showcase Tour Nice to MIXX you", mereka naik ke atas panggung pukul 18.30 WIB dengan membawakan lebih dari 10 lagu.

Beberapa di antaranya “O.O”, “Love Me Like This”, “Dice”, “Young, Dumb, Stupid”, “TANK”, “PAXXWORD”, “Just Did it”, “Cool (Your Rainbow)”, “Home”, dan “My Gosh”.

Tampil selama sekitar dua jam, girlgroup dengan enam member itu juga membawakan lagu cover “Hey Mama” dari David Guetta, dan “TT” dari Twice.

