Pamungkas Ajak Pengunjung Menggalau di Semesta Berpesta Bekasi

Jakarta, Beritasatu.com - Suasana romantis begitu terasa saat penyanyi Pamungkas tampil dalam festival musik Semesta Berpesta di Parking Ground Summarecon Mall, Bekasi, Sabtu (10/6/2023) malam WIB.

Pamungkas tampil di Semesta Berpesta mulai pukul 19.00 WIB. Tampil selama satu jam, penyanyi kelahiran Jakarta itu langsung menebarkan suasana romantis ke ribuan penonton yang hadir.

BACA JUGA The Rain Sukses Panaskan Suasana Semesta Berpesta Bekasi

Tampak banyak penonton terhanyut suasana romantis, bahkan terlihat sejumlah pasangan yang saling merangkul dan menggangan tangan sambil menikmati lagu-lagu dari Pamungkas.

Advertisement

Saat tampil, Pamungkas sendiri membawakan tujuh lagu. Dia membuka penampilannya dengan lagu berjudul Break It. Selain itu, Pamungkas juga menyanyikan lagu Sccyn, A Day That Feels Better, Closure, Jealousy, To The Bone, dan ditutup dengan Kenangan Manis.

Tak hanya Pamungkas, berbagai musisi keren Tanah Air lainnya juga menjadi bintang tamu di Semesta Berpesta hari ini seperti Calliope, The Rain, Mahalini, dan Vierratale.

BACA JUGA Semesta Berpesta Bekasi Kian Ramai, The Rain Ajak Penonton Sing Along

Semesta Berpesta akan kembali hadir di Bekasi pada hari kedua, Minggu (11/6/2023). Banyak musisi ternama Tanah Air yang akan kembali mengguncang Semesta Berpesta pada hari kedua antara lain, Hura-Hura Club, Ardhito Pramono, D'Masiv, Lyodra, dan Fourtwnty.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan