Pamungkas: Semesta Berpesta Jadi Angin Segar Pascapandemi

Bekasi, Beritasatu.com - Penyanyi Pamungkas menjadi penampil ketiga festival musik Semesta Berpesta yang diselenggarakan di Summarecon Mall Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (10/6/2023).

Pamungkas menjadi musisi yang telah dua kali menghibur di festival musik dengan konsep one stop entertainment ini.

Pemilik lagu To The Bone itu memuji penyelenggaraan festival musik Semesta Berpesta. Ia mengatakan festival ini menjadi angin segar bagi para musisi untuk kembali bangkit pascapandemi covid-19.

"Gue sih senang ya karena pas pandemi satu industri melangkah pelan-pelan untuk kembali ke awal sebelum pandemi. Adanya acara ini, bukan cuma musisi yang terbantu tetapi banyak departemen," ucap Pamungkas.

"So it's very nice everybody go back to work," tambahnya.

Penyanyi kelahiran Jakarta 1993 itu pun siap manggung di kota lainnya. Pamungkas berharap tempat penyelenggaraan festival ini untuk diperbesar lagi.

"Semoga mungkin venue-nya lebih besar karena dari kemarin di belakangnya penontonnya tidak bisa masuk sampai depan di Tangerang seperti itu, di Bekasi seperti itu juga mungkin kalau venue-nya besar lebih banyak orang," ujarnya.

Pamungkas juga mengajak masyarakat untuk mendatangi setiap penyelenggaraan konser guna mendukung para musisi untuk terus berkarya.

Usai sukses menggelar tur pertama di Tangerang, Semesta Berpesta menghibur masyarakat Bekasi. Penyelenggaraan festival musik hari pertama dimeriahkan oleh musisi Calliope, The Rain, Pamungkas, Mahalini, dan Vierratale.

Semesta Berpesta masih akan ada esok hari Minggu (11/6/2023) dengan penampilan dari Hura Hura Club, Ardhito Pramono, D'Masiv, Lyodra, dan Fourtwnty.

