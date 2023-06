Hura Hura Club Tak Menyangka Antusiasme Penonton Semesta Berpesta Tinggi

Bekasi, Beritasatu.com - Trio band Hura Hura Club sukses menjadi pembuka Semesta Berpesta Bekasi hari kedua Minggu (11/6/2023). Penampilan Hura Hura Club ini mampu menggoyang rakyat Bekasi yang menikmati akhir pekan di festival ini.

Hura Hura Club membuka pesta dengan membawakan lagu dari The Changcuters berjudul Racun. Trio ini membawakan lagu medley dengan musik bergenre DJ Koplo.

BACA JUGA Ardhito Pramono Tarik Animo Penonton di Semesta Berpesta Bekasi

Rakyat Bekasi terlihat menikmati hiburan dari Hura Hura Club, mereka ikut bernyanyi dan bergoyang bersama. Salah satu personil tidak menyangka antusiasme rakyat Bekasi di Semesta Berpesta ini cukup tinggi.

Advertisement

"Walaupun istilahnya cuacanya terik panas tapi semua masih semangat bergoyang sebenarnya ini di luar ekspektasi kita sih, kita coba untuk opening dan ternyata antusiasnya besar banget sih luar biasa, makin ke sini makin ramai, semoga makin malam makin meriah acaranya," ujar personil Hura Hura Club di Semesta Berpesta Bekasi, Jawa Barat, Minggu (11/6/2023).

Beberapa lagu yang dibawakan Hura Hura Club diantaranya Racun, Kulakukan Semua Untukmu, I Heart You, Cintaku, Cinta Ini Membunuhku, Shincan, Seandainya, Benci untuk Mencinta, Munajat Cinta, Till It Hurts dann Don't Look Back in Anger.

"Kita gak cuma Koplo, kita apresiasi musik saja sebenarnya supaya teman-teman bisa happy dan senang-senang bareng di Semesta Berpesta," jelas Hura Hura Club.

Uniknya, Hura Hura Club mengaku sengaja memberikan surprise rakyat semesta dengan mengajak salah satu komedian Dustin Tiffani.

"Kita memberikan Secret Guest (tamu rahasia) kita engga publikasikan di sosial media jadi kaya surprise aja untuk teman Hura Hura yang nonton di sini," katanya.

Hura Hura Club senang bisa ikut menjadi bagian di Semesta Berpesta Bekasi. Menurut mereka festival ini menjadi yang terkeren di Bekasi.

"Pokoknya salah satu festival keren di Bekasi ya ini, Semesta Berpesta pastinya," pungkas mereka.

Semesta Berpesta menyelenggarakan tur kedua di Lapangan Parkir Summarecon Mall Bekasi, Jawa Barat pada 10-11 Juni 2023. Festival musik ini mengusung konsep One Stop Entertainment sehingga para pengunjung yang hadir tidak hanya menikmati musik, ada sejumlah tenant makanan dan foodtruck, dan area bermain, dan karaoke di Booth BTV.

BACA JUGA Promo Menarik dari BRI di Semesta Berpesta Bekasi

Selain Hura Hura Club, pada hari kedua Semesta Berpesta Bekasi dimeriahkan oleh musisi Ardhito Pramono, D'Masiv, Lyodra, dan ditutup oleh Fourtwnty.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan