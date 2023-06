Selain Putri Ariani, Ini 5 Tokoh Disabilitas yang Menginspirasi

Jakarta, Bertasatu.com - Salah satu tokoh disabilitas yang menginspirasi adalah penyanyi muda Putri Ariani yang berhasil meraih Golden Buzzer di AGT 2023. Kendati demikian, ada banyak tokoh disabilitas lainnya yang juga menginspirasi banyak orang. Lantas, siapa saja tokoh disabilitas yang menginspirasi?

Kemampuan dan tekad dari orang disabilitas pada dasarnya sama dengan orang-orang umum lainnya. Bahkan, tidak jarang orang-orang yang memiliki berbagai keterbatasan ini justru mengukir prestasi yang menakjubkan. Berikut ini merupakan beberapa tokoh disabilitas yang menginspirasi banyak orang dengan prestasi yang luar biasa.

5 Tokoh Disabilitas yang Menginspirasi

1. Stevie Wonder

Stevland Hardaway Judkins atau biasa dikenal dengan nama Stevie Wonder merupakan seorang penyanyi tuna netra legendaris, penulis lagu, dan produser rekaman asal Amerika Serikat yang sudah memenangkan begitu banyak penghargaan dalam karirnya.

Advertisement

Bakat musik Stevie Wonder sudah terlihat semenjak usianya memasuki sebelas tahun, dan langsung merilis album pertamanya yang berjudul “The Jazz Soul of Little Stevie” bersama Motown Records. Kesuksesan album pertamanya ini kemudian yang membawa Stevie Wonder dikenal para pecinta musik.

Berkat berbagai karyanya di bidang musik membuat dirinya memenangkan penghargaan Grammy Awards sebanyak 25 kali sepanjang karirnya di dunia musik. Penghargaan-penghargaan itu meliputi “album of the year”, “Best male pop vocal performances”, dan kategori-kategori lain sebagainya.

2. Panji Surya Sahetapy

Panji Surya Sahetapy merupakan salah satu kaum disabilitas nasional yang memiliki perjalanan karir pendidikan luar biasa. Dirinya berhasil berkuliah hingga ke Amerika untuk bisa membangun Indonesia yang ramah terhadap kaum disabilitas.

Anak dari dari pasang penyanyi Dewi Yul dan aktor Ray Sahetapy ini terkenal sebagai salah satu penderita tuna rungu, sehingga pada masa pendidikannya, ia banyak mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang-orang yang bisa mendengar.

BACA JUGA Komunitas Pemerhati Disabilitas Perjuangkan Hak untuk Anak Berkebutuhan Khusus

Panji kemudian bertekad untuk menyetarakan pendidikan bagi orang disabilitas dengan sekolah-sekolah umum lainnya agar orang-orang berkebutuhan khusus ini bisa memiliki kemampuan yang sama dengan orang-oran pada umumnya.

Agar bisa mewujudkan hal tersebut, Panji Surya Sahetapy sampai harus berkuliah di luar negeri, tepatnya di Rochester Institute of Technology, National Technical Institute for the Deaf, Amerika Serikat.

Surya kemudian berhasil menyelesaikan pendidikan S2 nya dengan Program Master of Science in Secondary Education for Deaf and Hard of Hearing di Rochester Institute of Technology.

3. Angkie Yudistia

Angkie Yudistia merupakan sosok disabilitas nasional lainnya yang menginspirasi agar memiliki hak dan fasilitas yang sama dengan orang-orang pada umumnya. Selain itu, dirinya juga menyandang predikat sebagai kaum disabilitas pertama yang diangkat sebagai Staf Presiden Joko Widodo

Angkie Yudistia menjadi penyandang tuna rungu semenjak usianya masih 10 tahun. Kala itu dirinya tengah sakit dan dokter menyuruhnya untuk meminum antibiotik yang kemudian berpengaruh pada indra pendengarannya. Sempat merasa kecewa karena kondisinya, Angkie kemudian menggunakan alat bantu dengarnya dan berusaha untuk bangkit.

Angkie kemudian berhasil membuktikan bahwa dirinya bisa berprestasi meskipun memiliki keterbatasan pendengarannya. Dirinya berhasil menyelesaikan kuliah S2 nya dengan jurusan public relations di LSPR.

Angkie kemudian mendirikan Yayasan Thisable Enterprise yang berada di bawah naungan PT. Berkarya Menembus Batas yang memberdayakan para disabilitas agar bisa agar bisa hidup mandiri dan berdaya secara ekonomi.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan