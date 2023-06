Lirik Lagu Enchanted Taylor Swift dan Artinya, Bicara soal Perasaan Jatuh Cinta

Jakarta, Beritasatu.com - Taylor Swift dikenal punya beberapa lagu hit. Salah satu yang viral belakangan ini adalah ini lagu Enchanted. Ini lirik lagu Enchanted Taylor Swift.

Taylor Swift, penyanyi dan penulis lagu yang terkenal, telah menciptakan banyak lagu hit sepanjang kariernya. Salah satu lagunya yang menarik perhatian penggemar dan kritikus musik adalah Enchanted yang dirilis pada tahun 2010. Lagu ini termasuk salah satu lagu dalam album “Speak Now”.

Lagu Enchanted bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang menggetarkan hati. Lirik lagu ini ditulis oleh Taylor Swift sendiri, yang menggambarkan perasaannya saat bertemu dengan seseorang yang sangat istimewa. Dalam lagu ini, Taylor menggambarkan pertemuan mereka sebagai sesuatu yang magis dan mempesona, seolah-olah dia telah terpesona oleh kehadiran orang tersebut.

Di lagu ini, Taylor menggunakan kata-kata yang kuat dan imajinatif untuk menggambarkan perasaan hatinya. Dalam lagu ini, dia menyanyikan, "This night is flawless, don't you let it go / I'm wonderstruck, blushing all the way home." Lirik ini menunjukkan betapa begitu terpesonanya dirinya dan seakan tak bisa mengalihkan perhatiannya dari perasaan ini.

Enchanted menjadi salah satu lagu favorit penggemar Taylor Swift dan menerima pujian luas dari kritikus musik. Lagu ini menunjukkan kemampuan Taylor dalam menulis lagu yang intim dan puitis. Penyampaian emosi yang kuat dan perpaduan musik yang menggugah perasaan membuat lagu ini menjadi salah satu karya yang ikonik dalam kariernya.

Lagu ini juga menjadi populer karena sering dibawakan di setiap konsernya. Lalu belakangan ini lagu tersebut juga viral di TikTok dan digunakan sebagai backsound di TikTok. Pasti banyak yang penasaran apa arti dari lagu Enchanted Taylor Swift?

Di bawah ini akan dibahas lirik lagu Enchanted Taylor Swift beserta arti lagunya.

Lirik Lagu Enchanted Taylor Swift

There I was again tonight

Forcing laughter, faking smiles

Same old tired, lonely place

Walls of insincerity, shifting eyes and vacancy

Vanished when I saw your face

All I can say is, it was enchanting to meet you

Your eyes whispered, "Have we met?"

Across the room your silhouette

Starts to make its way to me

The playful conversation starts

Counter all your quick remarks

Like passing notes in secrecy

And it was enchanting to meet you

All I can say is, I was enchanted to meet you

This night is sparkling, don't you let it go

I'm wonderstruck, blushing all the way home

I'll spend forever wondering if you knew

I was enchanted to meet you

The lingering question kept me up

2 AM, who do you love?

I wonder 'til I'm wide awake

And now I'm pacing back and forth

Wishing you were at my door

I'd open up and you would say, "Hey"

It was enchanting to meet you

All I know is, I was enchanted to meet you

This night is sparkling, don't you let it go

I'm wonderstruck, blushing all the way home

I'll spend forever wondering if you knew

That this night is flawless, don't you let it go

I'm wonderstruck, dancing around all alone

I'll spend forever wondering if you knew

I was enchanted to meet you

This is me praying that

This was the very first page

Not where the story line ends

My thoughts will echo your name, until I see you again

These are the words I held back, as I was leaving too soon

I was enchanted to meet you

Please don't be in love with someone else

Please don't have somebody waiting on you

Please don't be in love with someone else

Please don't have somebody waiting on you

This night is sparkling, don't you let it go

I'm wonderstruck, blushing all the way home

I'll spend forever wondering if you knew

This night is flawless, don't you let it go

I'm wonderstruck, dancing around all alone

I'll spend forever wondering if you knew

I was enchanted to meet you

Please don't be in love with someone else

Please don't have somebody waiting on you

