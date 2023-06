Profil Band One Ok Rock yang Bakal Gelar Konser di Jakarta

Jakarta, Beritasatu.com - Antusiasme pentonton yang luar biasa membuat grup band asal Jepang One Ok Rock menambah hari konser mereka di Indonesia menjadi dua hari. Semula, OOR akan menggelar konser hanya di 29 September 2023 namun, pihak promotor yakni PK Entertainment dan Sound Rhythm mengonfirmasi penambahan hari kedua pada 30 September di Beach City International Stadium. Sebelum nonton konsernya, ini profil One Ok Rock yang akan konser di Jakarta.

Profil Band One Ok Rock

Dalam industri musik Jepang yang beragam, ada satu band yang berhasil menonjol dan merebut hati jutaan penggemar di seluruh dunia. Mereka adalah One Ok Rock, atau dibaca Wan Oku Rokku.

Sebuah band rock alternatif yang terbentuk di Tokyo pada tahun 2005. Dalam perjalanan mereka yang berliku, band ini telah membuktikan diri sebagai kekuatan yang tak terbendung, menggetarkan panggung musik dengan energi mereka yang luar biasa dan lirik yang tulus.

One Ok Rock terdiri dari empat anggota utama, yaitu Taka (vokalis), Toru (gitaris), Ryota (bassis), dan Tomoya (drummer). Nama band ini sendiri diambil dari frase dalam bahasa Inggris "one o'clock," yang menandakan saat-saat sulit yang harus dihadapi seseorang pada tengah malam. Nama ini dipilih untuk mewakili perjuangan dan pengalaman hidup yang sulit yang mereka alami.

Awalnya, band ini beranggotakan lima orang, tetapi pada tahun 2009, gitaris Alex keluar dari band. Meskipun demikian, One Ok Rock tetap melanjutkan perjalanan mereka sebagai band yang penuh semangat.

Perjalanan Karier One Ok Rock

Mereka mulai mendapatkan perhatian dengan album debut mereka, "Zeitakubyou," yang dirilis pada tahun 2007. Album tersebut menggambarkan gaya musik yang energik dan lirik yang jujur, menghasilkan single yang sukses seperti "Naihi Shinsho" dan "Yume Yume."

Pada tahun 2010, One Ok Rock merilis album "Niche Syndrome," yang menjadi terobosan besar bagi mereka. Album ini menduduki posisi teratas di tangga lagu Oricon Jepang dan meluncurkan band ini ke tingkat popularitas yang lebih tinggi.

Lagu-lagu seperti "Kanzen Kankaku Dreamer" dan "Wherever You Are" menjadi lagu andalan yang diingat oleh banyak penggemar hingga saat ini. Sukses ini mendorong One Ok Rock untuk menjelajahi panggung internasional dan memperluas jangkauan musik mereka ke luar Jepang.

Dalam beberapa tahun terakhir, One Ok Rock telah memperoleh pengakuan global yang signifikan. Mereka telah melakukan tur di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan banyak lagi. Energi panggung mereka yang tak terbendung dan penampilan yang penuh gairah telah membuat mereka menjadi favorit di festival musik internasional dan menerima pujian dari kritikus musik.

Keberanian One Ok Rock dalam mencoba berbagai gaya musik juga layak dicatat. Mereka berhasil mencampurkan elemen-elemen dari rock alternatif, pop, punk, dan bahkan nuansa hip-hop dalam musik mereka.

Dalam album "Ambitions" yang dirilis pada tahun 2017, band ini berkolaborasi dengan musisi terkenal seperti Avril Lavigne dan 5 Seconds of Summer, menunjukkan keinginan mereka untuk terus bereksperimen dan berkembang sebagai band.

Selain itu, lirik-lirik dalam lagu One Ok Rock seringkali sangat emosional dan bermakna. Mereka mencerminkan pengalaman hidup pribadi dan mengekspresikan perasaan yang mendalam tentang cinta, kehilangan, dan perjuangan dalam hidup.

Melalui lirik-lirik ini, band ini berhasil menciptakan ikatan emosional dengan pendengar mereka, membuat musik mereka menjadi bermakna dan relevan. One Ok Rock tidak hanya sekadar band yang menghibur, tetapi mereka juga menggunakan platform mereka untuk menyuarakan pesan-pesan positif.

Mereka sering kali berbicara tentang pentingnya keberanian, kepercayaan diri, dan berjuang melawan rintangan dalam hidup. Mereka ingin menginspirasi pendengar mereka untuk tidak takut menghadapi tantangan dan tetap berjuang untuk impian mereka.

Dalam perjalanan mereka yang panjang, One Ok Rock telah menunjukkan kualitas musik yang luar biasa, semangat yang membara, dan dedikasi yang tak tergoyahkan terhadap karya mereka. Mereka telah menarik perhatian dunia dengan keterampilan bermusik yang brilian, energi panggung yang mengagumkan, dan pesan-pesan yang kuat.

Sebagai band rock alternatif yang terus berkembang, One Ok Rock telah membuktikan diri sebagai kekuatan yang menggetarkan dunia musik dengan keberanian dan dedikasi mereka yang tak tergoyahkan.

