Review Film The Flash, Berani Melintasi Semesta DC dengan Gaya Berbeda

Judul Film : The Flash

Genre : Superhero, Action

Sutradara : Andy Muschietti

Skenario : Christina Hodson

Pemain : Ezra Miller, Michael Keaton, Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdu, Kiersey Clemons, Antje Traue

Produksi : Warner Bros. Pictures, DC Studios, Double Dream, The Disco Factory

Biasanya ketika salah satu karakter super hero diadaptasi ke layar lebar untuk kali pertama, kisahnya tidak akan jauh-jauh dari origin story atau latar belakang si pahlawan super itu sendiri. Bagaimana ia mendapat kekuatan super, menumpas kejahatan untuk pertama kali, jatuh cinta, dan sebagainya.

Hal berbeda ditampilkan oleh The Flash (2023) yang tayang perdana di bioskop Indonesia mulai Rabu (14/6/2023). Beritasatu.com mendapatkan kesempatan untuk mengikuti screening perdana dari The Flash pada Senin (12/6/2023). Secara keseluruhan, film ini mengajak para penonton khususnya penggemar DC untuk melintasi semesta DC dengan gaya yang berbeda dari film-film DC Extended Universe (DCEU) lainnya.

Karakter Barry Allen alias The Flash (yang diperankan oleh Ezra Miller) sempat hadir sebagai cameo di film DCEU sebelumnya, mulai dari Batman vs Superman (2016), Suicide Squad (2016), juga sebagai salah satu karakter pendukung di Justice League (2017, dan Snyder Cut 2021). Artinya The Flash (2023) menjadi kali pertama sang Scarlet Speedster secara solo memiliki film live action-nya tersendiri.

Suatu hal yang mengejutkan, mengingat karakter the Flash sebetulnya menjadi salah satu karakter ikonik dari komik DC. Dan ketika film perdananya justru tidak mengikuti pola origin story dan langsung melompat ke bagian Flashpoint, tentu itu merupakan keputusan berani dan berisiko bagi para penonton yang bukan penggemar DC ataupun film genre super hero.

The Flash menceritakan kisah Barry Allen yang kini sudah menjadi bagian dari Justice League. Meski sudah masuk ke jajaran elit para super hero, Barry masih belum bisa melupakan kisah tragis yang dialaminya di masa kecil. Ia harus kehilangan ibunya, dimana ayahnya dituduh membunuh sang ibu, sekaligus menjadi Barry yatim piatu.

Menyadari kemampuan yang dimiliknya untuk berlari sangat cepat bahkan melintasi dimensi waktu (seperti yang dia lakukan di Justice League Snyder Cut, sekaligus mengonfirmasi Snyder Cut sebagai Justice League yang canon dengan alur DCEU), ia berusaha kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan kedua orang tuanya.

Meski sudah diingatkan oleh Bruce Wayne alias Batman (Ben Affleck) akan konsekuensi apabila merusak garis waktu dan implikasinya terhadap masa sekarang dan masa depan, Barry tetap pergi ke masa lalu dan berusaha memperbaiki momen paling tragis dalam hidupnya.

Rupanya apa yang diperingatkan benar-benar terjadi. Meski berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, Barry harus berurusan dengan konsekuensi terjebak di semesta yang sedang diancam General Zod (kembali diperankan oleh Michael Shannon), tanpa kehadiran Superman untuk membelanya.

