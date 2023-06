Ultah ke-10, Ini Perjalanan Karier BTS dari Awal Debut hingga Mendunia

Jakarta, Beritasatu.com - Grup musik asal Korea Selatan, BTS tengah merayakan anniversary yang ke-10. Tak langsung sukses seperti sekarang, grup yang digawangi RM Cs ini meniti karier dari nol. Maka dari itu, yuk simak perjalanan karier BTS di bawah ini.

BTS tercatat sebagai grup musik Kpop yang banyak menyapu penghargaan baik itu di Korea maupun di kancah internasional. Grup yang beranggotakan Jin, Jimin, Suga, RM, Jungkook, V , dan Jhope ini bahkan pernah berkolaborasi dengan beberapa penyanyi ternama.

Perjalanan Karier BTS

Awal Terbentuk

BTS merupakan kepanjangan dari Bangtan Sonyeondan atau Bulletproof Boy Scouts. Dalam bahasa Korea, bangtan berarti bulletproof atau anti peluru sedangkan sonyeondan berarti sekelompok anak laki-laki.

Nama tersebut diketahui mencerminkan semangat ketujuh anggota grup sebagai pemberani. Awal mula BTS terbentuk berasal dari ide sang produser sekaligus pendiri Big Hit Entertainment yakni Bang Si Hyuk pada tahun 2010 silam. Ia telah terpukau dengan kemampuan rapper dari RM atau Kim Namjoon yang menjadi trainee pertama di Big Hit Entertainment.

Akhirnya, Big Hit Entertainment melakukan pembentukan awal BTS dengan mengadakan trainee atau latihan untuk menjadi grup musik. Setelah itu, barulah keenam anggota lainnya bergabung.

Mulai Debut

BTS akhirnya debut pada 13 Juni 2013 dengan musik yang sangat kental dengan aliran Hip Hop. Pada 2013, mereka merilis album pertamanya yang bertajuk “2 Cool 4 Skool” dengan single berjudul No More Dream.

Kala itu, lagu-lagu BTS banyak yang menceritakan tentang kritikan terhadap tekanan sosial di Korea Selatan. Seperti tentang bagaimana ekspektasi tinggi dari orang tua, hingga masalah perundungan yang dialami anak muda.

Berasal dari agensi kecil bukanlah hal yang mudah bagi BTS untuk dapat meniti karier di dunia hiburan Korea Selatan. BTS beberapa kali sempat gagal mencetak prestasi di tangga musik Korea, misalnya saja pada lagu We Are Bulletproof Pt. 2 dan N.O.

Namun, hal tersebut tidak membuat para pelantun Yet To Come itu berhenti berkarya. Pada 2014, BTS akhirnya menduduki tangga musik Korea yakni Gaon Album Chart lewat “Skool Luv Affair”. Bahkan, album tersebut juga menjadi karya pertama BTS yang masuk di Billboard's World Albums Chart dengan menempati posisi ketiga.

